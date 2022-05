Garnélarák: egzotikus, mediterrán fogás a tányéron

A mediterrán ízek világába kalauzolja olvasóinkat ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki a tengerpart melletti városok receptjeiből merített inspirációt. A sajtos penne tésztát párosította a garnélarákkal, hiszen utóbbi hozzávaló nemcsak könnyen beszerezhető vidékünkön is, de egyre többen vannak, akik szívesen fogyasztják.

„Használjuk ki, hogy egyre több egzotikusnak számító ételt, hozzávalót vásárolhatunk meg a helyi üzletekben is, hiszen néha megérdemeljük, hogy a megszokottól eltérő ínyencségekkel kényeztessük magunkat. Elvégre egyszer élünk” – bátorít Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta, nem szabad idegenkedni semmilyen ételtől, hiszen ha megfelelő módon készítjük el, akkor bajunk nem lehet tőle, maximum nem fog ízleni. Utóbbi esetben pedig próbálkozhatunk mással.

– magyarázta a szakember. Ő sem cselekedett másképp, amikor garnélás pennét állított össze. Azt is elárulta az étellel kapcsolatban, hogy sokszor készíti, hiszen egyre nagyobb népszerűségnek örvend vendégei körében is.

Szerinte így praktikusabb az étel elfogyasztása, ugyanakkor az ízük is kissé másabb a rákoknak. Persze ez nem azt jelenti, hogy a többi fajta nem megfelelő az étel elkészítésére.

hiszen az frissebb, de ha csak mélyhűtöttet kapunk, az sem baj. Utóbbiból vásárolt a séf is.

Kiváló ízt kölcsönöz, ha pármai sonkát is pirítunk

Időközben érdemes odatenni a pennét is, aminek nyolc-kilenc percig kell főnie a forrásban lévő vízben.

A főzés után félkész kell legyen a tészta, hiszen rögtön tehetjük is bele a gáztűzhely felett lévő serpenyőbe, a már említett hozzávalók mellé. Négy-öt perc kavargatás után adjuk az ételhez a felszeletelt sárga paradicsomot. A séf hámozott, némileg előfőzött, befőttesüvegben tárolt paradicsomot használt – ezt az üzletből szerezte be –, hiszen annak kellemes édeskés íze van. „Lehet egyébként olívabogyót is adni még az ételhez, majd ha a hozzávalók némileg összefőttek, legvégül adagoljunk főzőtejszínt. Kavarjuk össze, és máris tálalhatjuk” – közölte a szakember.