Gálfi Árpád: pont került az Aqua Nova-per végére

Pont került az Aqua Nova Hargita és Székelyudvarhely között évek óta folyó per végére: a város jogerősen nyert a vízszolgáltatóval szemben. Gálfi Árpád polgármester a város nevében a közel 95 ezer lejes perköltséget jogi úton fogja visszaigényelni a szolgáltatótól.

A per fejleményeit a Székelyhon is végig követte, így 2021 decemberében beszámoltunk róla , hogy az Aqua Nova keresetét a alapfokon jóváhagyta a Csíkszeredai Bíróság. Akkor még úgy tűnt, hogy a városnak több tízmillió lej kártérítést kell fizetnie a szolgáltatónak.

Az akkori döntés értelmében a kártérítési igényt megfogalmazó beadványt elutasították, ugyanakkor a cégre terhelték a 313 ezer lejes perköltséget is.

Az Aqua Nova a jogerős bírósági ítéletet is megtámadta a legfelsőbb bíróságon, a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék azonban elutasította a város számára kedvező jogerős ítélet érvénytelenítésére vonatkozó kérést, így 2024 júniusában ugyancsak egy sajtótájékoztató keretében arról számolt be a városvezető, hogy lezárult a per.

Az utolsó kapaszkodót is elvesztette az egykori vízszolgáltató

Mint kiderült, az ügy még akkor sem ért véget, ugyanis a vállalat kérte a per újratárgyalását, illetve a döntés végrehajtásának felfüggesztését mindaddig, amíg az Emberi Jogok Európai Bírósága le nem tárgyalja az ott is elindított pert.