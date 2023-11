Gálfi Árpád: nem szórakozásból látogattunk Kínába

Vállalkozókkal tárgyalt, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos nemzetközi konferencián mutatta be a várost, diplomáciai kapcsolatokat épített, gyárakat látogatott meg, ugyanakkor testvérvárosi kapcsolatra való felkérést is kapott a Kínába utazó székelyudvarhelyi delegáció.

Noha rövidesen megszakadt Wuxi város kapcsolata Szentegyházával, a székelyudvarhelyi városvezetés továbbra is válaszolt a Kínából érkező megkeresésekre. Ennek alapján egyeztethettek például korábban a székely városba látogató Gang Chennel, egy megújuló energia területén tevékenykedő nagyvállalat vezetőjével (napelemeket gyártanak, illetve napelem parkokat is létrehoznak), amely lehetséges befektetési helyszíneket keres.

Hasonló céllal járt ugyanakkor Székelyudvarhelyen Zhang Haitao is, aki egy autóalkatrészeket gyártó nagyvállalat elnöke (AEW Group). Ő egyébként nagyváradi munkapontjára is elhívta a helyi városvezetést. Ezek után Wuxi város részéről érkezett egy meghívás Székelyudvarhelyre, ezért is utazott nemrég Kínába egy helyi delegáció.

Beszéltek a helyi környezetbarát EU-s beruházásokról: például a bicikliutakat és útfelújításokat és zöldövezeteket tartalmazó mobilitási tervekről, illetve arról, hogy nyolc elektromos buszt szeretnének megvásárolni, amelyeket éppen Kínából rendeltek meg. Elmondták, hogy nagy problémát jelent Székelyudvarhelyen a megnövekedett forgalom, ezért igyekeznek a gyalogos, a kerékpáros és az elektromos járművekkel történő közlekedésre koncentrálni. A rendezvényen egyébként számos tárgyalás is zajlott a cégvezetőkkel, Gálfi szerint sokan érdeklődtek a székely város iránt, mint új befektetéseik helyszínére. Itt jelen voltak a székelyudvarhelyi vállalkozók is, akik eredményes megbeszéléseken vannak túl.

Kellemes meglepetésként érte Gálfit, hogy a yixingi városházán tett látogatásuk során tájékoztatták őket, hogy szeretnének Székelyudvarhely testvérvárosává válni. A székelyföldi delegáció közölte, ehhez önkormányzati döntésre van szükség, de nem hinné, hogy bármi akadálya is lenne a kapcsolatuk ilyesfajta megerősítésének, hiszen ez diplomáciai, ugyanakkor az együttműködés szintjén is gyümölcsöző lehet.

Már csak azért is mert Yixing gyakorlatilag a nagy ütemben fejlődő Wuxi gazdasági motorjának számít. Yixingben nem mellékesen egy hatalmas halastó fölé épített napelemparkot is megtekintettek.

A vállalkozó abban is gondolkodik, hogy napelemparkot hozzon létre Székelyudvarhelyen. Emellett a Maxus autógyárban is jártak.

Személyes tapasztalatok



Székelyudvarhely elöljárója elmondta lapunknak, hogy nagyon fejlett régióban jártak, ahonnan számos érdekes tapasztalattal tértek haza. Láttak például tesztelés alatt álló, sofőr nélküli buszt közlekedni a városok utcáin, ugyanakkor azt is megtudták, hogy Wuxiban az emberek nyolcvan százaléka elektromos járművet használ. Sokan mondták nekik, hogy nagy szmog lesz a helyszínen, de a környezettudatos megoldásoknak köszönhetően ezt egyáltalán nem tapasztalták. Megemlítette például, hogy nemcsak nappal volt tiszta az ég, hanem éjszaka is látni lehetett a csillagokat. Érdekes volt az is, hogy az épületeken látható világítások nagy részét este tíz óra után le kellett kapcsolni a helyi szabályok szerint. A kínaiak általánosságban véve nagyon fegyelmezettek, napközben alig látni autókat az utakon, hiszen mindenki dolgozik. Voltak olyan gyárban is, ahol az aznap elvégzett munkájuk kimutatásait is megtekinthették a távozó alkalmazottak.