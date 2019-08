Fűszer az olajban – különleges ízesítési módszerek a Főnix Konyhában

Nem csak a friss zöldfűszerekkel vagy azok szárított változatával érdemes ízesíteni az ételeinket, hiszen a belőlük készült olajjal is különleges hatást érhetünk el. Ezúttal egyebek mellett a fűszerolajak felhasználásáról beszélgettünk Bándi Sándor Domokossal, a Főnix Konyha szakácsával, aki arra is kitért, hogy miként állíthatjuk össze mi magunk a különleges készítményt.

Bármilyen fűszerből készíthető különleges olaj • Fotó: Bándi Sándor Domokos

Két kategóriára sorolhatjuk a konyhában használatos olajakat, hiszen

a napraforgóból készülteknek a sütésnél és főzésnél van szerepük, míg a fűszerolajakkal ízesíteni szoktunk

– magyarázta Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Utóbbiakkal már csak áruk miatt sem érdemes sütni-főzni – 25 lej egy olcsónak számító negyed literes fűszerolaj –, ugyanakkor a megfelelő, pirításhoz alkalmas hőmérsékletre sem lehet felhevíteni azokat.

Ha nincs zöldfűszer

A fűszerolajakra főleg a téli időszakban van nagyobb szükség, hiszen ilyenkor nem szedhetünk zöldfűszereket a kertünkből és az üzletekben is nehezebben fellelhetők – fejtette ki Bándi. Kiválóan ízesíthetünk velük egy-egy salátát, de akár közvetlenül a főzés befejezése előtt egy-egy ételt is. Utóbbi esetben főleg a köretek ízét lehet velük feldobni, például egy főzelékét vagy éppen püréét. „Ezen kívül a hideg francia saláta vagy éppen a töltött tojás elkészítése során is használhatunk egy kis fűszerolajat” – jegyezte meg.

A fűszerolajakról egyébként tudni kell, hogy nagyon egészségesek, sok vitamin van bennük ezért sokan magára fogyasztanak belőlük napi szinten egy-két centilitert.