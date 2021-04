Füstölt császárszalonnákból készült ebéd a Főnix Konyhában

Kiadós ebéd készíthető kevés füstölt császárszalonnából, valamint savanyú káposztából – ezt bizonyította legutóbb Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki az étel receptjét is megosztja olvasóinkkal. Ezúttal is hangsúlyozta, hogy a legjobb, ha házi készítésű hozzávalókkal dolgozunk, de ezek híján a boltokban és a hentesüzletekben is megtalálhatjuk azt, amire szükségünk van.