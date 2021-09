Fürj az étlapon

Kitett magáért ezúttal is Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki fürjtojást és -húst felhasználva azt bizonyította, hogy különleges hozzávalókkal igazán egyedivé tehetjük ismert ételeinket. Ezúttal erőleves és egyben megfőzött, majd megpirított fürj volt a menü. A konyhai sürgés-forgást az alapanyag beszerzése előzte meg, így egy székelyszenttamási gazdához is ellátogattunk, aki a szárnyasok tartásáról mesélt.

Különleges alapanyag. Fontos, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek a fürjeknek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mindig is hagyománya volt családjukban a különlegesebbnek számító kisállatok tartásának a megszokott szárnyasok helyett, ezért is kezdett 2014-ben fürjek nevelésébe Lukács Menyhárt Attila székelyszenttamási gazda, aki mára nagyjából nyolcszáz madár büszke tulajdonosa.

Ő egy olyan helyiségben tartja a fürjeket, amely nem huzatos, ugyanakkor a beáramló fény mennyiségét is szabályozni tudja, ráadásul a ragadozóktól is védve vannak a szárnyasok.

A tojás egyébként nyersen is fogyasztható, amit mi magunk is kipróbáltunk: érdekes gabonához hasonló ízt tapasztaltunk. Arra is kitért, hogy bár vannak érdeklődők, meglehetősen nehéz lenne otthonról értékesíteni a szárnyasokat és azok tojását, ezért nagyon örül, hogy ebben egy székelyföldi üzletlánc is a segítségére van. Egyébként különböző tésztaféléket is készítenek a fürjek tojásaiból, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A gazda már kolbászt is töltött a szárnyasok húsából, ami szerinte roppant sikeres próbálkozás volt.