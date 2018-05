Frissíteni kellene a Szejke-fesztivált, de idén erre még nem futja Kosztolányi Kata • 2018. május 11., 09:33 2018. május 11., 09:33 HIRDETÉS Ahogy ötvenegy évre visszamenőleg töretlenül, idén is megtartják a hagyományos Szejke Népzene- és Néptáncfesztivált május 12–13-án. Ez az ország legrégibb kisebbségi seregszemléje, mégis egyre több nehézségbe ütközik a megszervezése.

Elmaradt ugyan a ráncfelvarrás, de a rendezvény megérte ötvenkettedik kiadását. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Elekes Gyula, a székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója tizenkilencedik éve atyáskodik a rendezvény felett. Szerinte a legfőbb fékezőerő az anyagi háttér hiánya: valahogy kezdett alábbhagyni a támogatottság. „A legfőbb források egyike, a román miniszterelnökség mellett működő etnikumközi kapcsolatok hivatala valósággal taktikázik, a pályázati kiírást későn jelentetik meg, formai papírhibákba kötnek bele szőrszálhasogató módon, ami furcsa az elektronikus kapcsolattartás korában. A közbeszerzést is megbonyolították. Mintha nem lenne céljuk ezeket a fesztiválokat támogatni” – véli. Ugyanakkor a helyi vállalkozók is távol maradnak valamiért, alig találni vendéglátóst, aki kiköltözne arra az egy napra. A helyi termékek forgalmazóját is megkörnyékezte, sikertelenül. „Nem látnak benne fantáziát. Pedig a város szemszögéből hihetetlenül nagy pr-értéke van ennek a rendezvénynek: ha a különböző nemzetiségű csoportok ittjártukkor azt tapasztalják, hogy méltó módon megünneplik, ellátják őket, az többet ér ezer szórólapnál, hiszen hazaviszik hírünket. Számomra a jászberényi Csángó Fesztivál a minta, amelynek nemzeti és nemzetközi irányvonala is van, és amelyet a helyi vállalkozói réteg hathatósan támogat, mert presztízsnek tartja, a magáénak érzi. Ez az, amit én hiányolok” – magyarázza Elekes. Az idei fesztivál főtámogatói a Bethlen Gábor Alap és Hargita Megye Tanácsa, utóbbi a Hagyományőrző Forrásközponton keresztül, illetve lehet, hogy végre a román kulturális minisztériumot is sikerül megnyerni az ügynek. Lecsengett az eufória Pénz kell a részvevők ellátásához is, hiszen étkeztetésük, szállásuk, olykor utazásuk költségei a házigazdát terhelik. „Örömmel jön bármelyik kisebbség, általában egyfajta lehetőségként fogják fel, hiszen jószerével csak az évenkénti egy-két, saját nemzetiségükön belüli rendezvényekre jutnak el, esetleg az anyanemzetüktől kapnak még meghívást. Csakhogy köztük is vannak olyanok, akik kinőtték magukat, megnőttek az igényeik, egyre nagyobb kritériumrendszert tolmácsolnak felénk. Emiatt át is fogalmazódott sok kapcsolat.” HIRDETÉS Székelyudvarhely testvértelepüléseinek képviselői is lemorzsolódtak menet közben, miután a kétezres évek első évtizedében tapasztalható eufória lecsengett. „Bosszant, hogy a külhoniak távol maradnak, hiszen a városok közti kapcsolattartást demonstrálták, nem beszélve arról, hogy a magas színvonalú produkcióik követendő példát hordoztak. Egyre nehezebb azonban megmozdítani őket, holott korábban szívesen jöttek, és ebben támogatták is őket az önkormányzatok. Ma már nem nagy kunszt eljönni Erdélybe, megszaporodtak a tánctáborok, fesztiválok” – mondja. Tudja, hogy új köntösbe kellene bújtatni a fesztivált, frissíteni kellene, a közönség felé nyitni újdonságokkal, vannak is ötletei, de mindnek anyagi vonzata van. Ilyen például az interetnikai főzőverseny, amelyre volt is már kísérlet. „De a környéken létező brandeknek is nagyszerű lehetőség volna, hogy bejárassák termékeiket” – teszi hozzá.

Archív • Fotó: Barabás Ákos

A menedék Aztán az öt évtizedet felölelő történet főbb állomásait vesszük számba. Elekes Gyula Finta Béla bácsit váltotta a Művelődési Ház élén, az ő elmeséléséből tudja, hogy a kezdetekkor, a hatvanas években tíz-tizenegy műkedvelő néptánccsoport működött a városban, gyakorlatilag minden gyárnak, szövetkezetnek volt egy sajátja, és módfelett támogatták ezeket a kezdeményezéseket. Eredetileg nekik szánták ezt a fórumot, aztán rájöttek, hogy jó lenne kiterjeszteni. Elsőnek az orosz-lipovánok érkeztek Tulcea megyéből. „Hol egyszerűbb, hol bővített formában, de mindig megszervezésre került, például vannak fotók, amelyeken a Cântarea României felirat díszeleg, mert mindig ki kellett találni valahogy egy menekvési irányt, amelybe nem kötöttek bele fentről. Volt idő, amikor Udvarhely jeleskedett a táncházakban, kalákákban, a Venyige együttes aktív táncosaként én is kivettem a részem ebből. Csakhogy amikor a pártvezetés észrevette, hogy túlságosan kezd megerősödni az egész, és félt, hogy elveszíti az ellenőrzését felette, beszüntették ezeket az alkalmakat. A táncházmozgalom, legalábbis a műsorrésze a Szejke-fesztiválba menekítődött át, és voltak, akik ezért a hátukat tartották” – meséli Elekes. Szerinte azonban mára elveszett az esszencia, megváltozott a tartalom, és erjedési folyamat indult be a műsorszolgáltatás részén is, legalábbis ő furcsállja, hogy alig alakultak meg és vannak túl pár fellépésen, máris gázsit követelnek egyesek. „Éppen ezért ki kellene alakulnia nálunk is egyfajta minősítési rendszernek, versenyeztetni és díjazni kellene a műkedvelő együtteseket, hogy annak alapján tájolhassuk be, ki mit ér” – vélekedik. Tizennégy együttes lép fel Elekes Gyula szerint a járható út az lenne, ha a fesztivál visszatérne eredeti rendeltetéséhez, és ismét egyfajta fórummá válna, amely „nemcsak a környékbelieknek, mert azokat megszólítjuk, hanem erdélyi hagyományőrző együtteseknek vagy akár adatközlőknek is lehetőséget teremtene a megmérettetésre, és megerősítésül szolgálna nekik. Minél több színtérnek kell lennie, ahol ezek a falusi közösségek megacélozódhatnak, mert ha szétesnek, nem marad érték, ami itthon tartsa az embereket. Nemkülönben a rólunk alkotott képet is megerősítenék, ha jó érzéssel távoznak innen.”

Archív • Fotó: Barabás Ákos

Idén tizennégy együttes lép fel. A szervezést nagyban segítette az, hogy felkérésre a kisebbségek szövetségei választották ki, kit küldenek, kiért vállalnak garanciát, „hiszen ők tudják, ki a hiteles forrás, részemről felelőtlenség lenne e felől dönteni”. Ennek értelmében örmény, rutén, görög, szerb, ukrán, horvát, orosz-lipován nemzetiségi együttesek érkeznek majd, de Váccal képviselteti magát Magyarország is. Székelyföldről Csíkszeredából (a csángó hagyományőrzők) és Oroszhegyről jönnek meghívottak, míg Székelyudvarhelyről a Kékiringó néptánccsoport és az Udvarhely Néptáncműhely utánpótláscsapata, a Seríttő vesz részt a találkozón. A programba bekapcsolódik a tizenhat tagú abásfalvi hagyományőrző cigányzenekar, illetve a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi művelődési ház egyesített népdalköre. Nem áll meg a menet



Az első megnyilvánulás – immár harmadik éve – a Bethlen-negyedi parkban lesz, ahol szombat délután öt órától egy kis ízelítőt adnak műsoraikból a részvevők. Este kilenc órától nemzetközi táncházban folytatódik a mulatság a Művelődési Ház előcsarnokában, ahol mindenki saját zenéjét játssza szerre, és aki akarja, tanítja is táncait. „A görögök ezt kiváltképpen szeretik, ők már tizedik éve járnak vissza. Rajtuk kívül csak a horvátok és a szamosújvári örmények léptek már fel nálunk. Amúgy meg a többségük diák, ezért nagyon jó hangulat uralkodik, egymás táncait is szívesen járják. Ez még akkor is így volt, amikor ellenséges nemzetek kerültek össze viharos időkben, például a balkáni háború vagy az orosz–ukrán konfliktus idején” – fűzte hozzá Elekes Gyula. Vasárnap délelőtt tíz órakor kezdődik a szokásos menettánc a Tábor-negyed, Városháza tér, Művelődési Ház megállókkal. A rendezvényzáró gálaműsort, amelyben legfeljebb húsz-húsz percre kapnak szót a fellépők – déli 12 órától tartják a Szejkefürdő színpadán. A meteorológusok szép időt jósoltak hétvégére, de eső esetére ott van alternatívának a Művelődési Ház. Önköltségen ugyan, de különjáratokkal is elérhető a távoli városrész: 11 órakor a Bethen-, Tábor-negyedből és a Cserehátról indulnak autóbuszok, visszafelé pedig 16.30-kor. A helyszínen büfések is lesznek, így garantált a piknikhangulat.