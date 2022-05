Frankfurti leves székely szájízhez igazítva

Noha külföldön nagyobb népszerűségnek örvend, egyre többen ismerik vidékünkön is a frankfurti levest, amely most már feltűnik a helyi éttermek napimenü-kínálatában is – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta, viszonylag laktató, ugyanakkor könnyen elkészíthető fogásról van szó, amit bárki összeállíthat otthon is.