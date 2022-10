Főzve puhul a marhahús

Vörösboros marhapörköltet tálalt legutóbbi találkozásunkkor Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki ezúttal egy vidékünkön is kedvelt recept alapján állította össze az ételt. A köret azonban a megszokottnál különlegesebb lett, hiszen a vajas galuskát készített a szakember, aki savanyúságot is javasolt a fogás mellé.

„Sokan szeretik vidékünkön is a marhahúst, amelyből számos ínycsiklandó ételt lehet összeállítani. Én arra gondoltam, hogy az egyik legismertebb fogás, a pörkölt receptjét mutatom be, mivel ezt saját éttermemben is sokan rendelik.