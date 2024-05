Formát kezd ölteni a sepsiszentgyörgyi állomási tó

Saját maga is dühös, mert még mindig nincs készen a létesítmény, de egy „olyan országban, ahol a káosz uralkodik, ez egyébként nem kuriózum. Most, miután sikerült megvásárolni a tó közepén eddig magántulajdonban lévő szigetet, már jó ütemben haladnak a munkálatok” – mondta a helyszínen Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki szerint a beruházás haszonélvezői elsősorban az Állomás-negyediek lesznek, de tulajdonképpen

Arról, hogy pontosan mit is lehet majd csinálni a sok zöldövezettel és nagy vízfelülettel rendelkező szabadidős övezetben, Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser számolt be. Mint mondta, a tó körüli futópálya, valamint egy kisebb sportpálya mozgási lehetőséget nyújt majd, de

Most már elkezdődhet az építkezés a szigeten is, illetve nekifoghatnak az építőanyagok áthordásának, hogy ennek végeztével a kivitelező folytathassa a tómeder szigetelését. Ez utóbbi munkálat rendkívül költséges művelet, és csak az uniós finanszírozásnak köszönhetően kivitelezhető, de föltétlenül szükség volt rá. Korábban ugyanis a tó vízszintjének fenntartása rendkívül áram- és pénzigényes művelet volt, amelyet egy időben a város már nem vállalt fel, ezért is volt huzamosabb időn át kihasználatlan a terület. A tó közelében egy illemhelyet, öltözőt, illetve a karbantartást szolgáló épületet is felhúztak.