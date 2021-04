Forgalomszabályozást terveznek a csíkszeredai Kossuth Lajos utcában

Látvány, hétköznap. A Kossuth Lajos utcában a forgalmi dugókat is szeretnék csökkenteni • Fotó: Veres Nándor

A forgalom miatt keletkező szén-dioxid kibocsátás csökkentése, illetve a városi közszállítás fejlesztése jelentik az európai uniós támogatással megvalósítható csíkszeredai mobilitási terv legfőbb célkitűzéseit.

Jelentős akadályt gördített a mobilitási projekt elé az övezeti rendezési terv hiánya A város központi részére vonatkozó rendezési terv hiánya miatt kerülhet holtvágányra a Csíkszereda két fontos utcájának átépítését, a felüljáró híd, és az autóbusz-állomás korszerűsítését, illetve új autóbuszok beszerzését célzó mobilitási terv. A város központi részére vonatkozó rendezési terv hiánya miatt kerülhet holtvágányra a Csíkszereda két fontos utcájának átépítését, a felüljáró híd, és az autóbusz-állomás korszerűsítését, illetve új autóbuszok beszerzését célzó mobilitási terv.

Miután világossá vált, hogy városközpontra szóló övezeti rendezési terv (PUZ) hiányában az építési felügyelőség nem engedélyezheti a Kossuth Lajos utca tervezett átépítését, amely parkolóhelyek megszüntetésével, illetve buszsávok kialakításával is járt volna,

a városvezetés a finanszírozó Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől lehetőséget kapott arra, hogy intelligens forgalmi rendszerek telepítésével érje el a célt.

Ennek érdekében már egyeztetéseket folytattak a mobilitási projekt háttér-automatizálási tervét készítő szakemberekkel – számolt be kérdésünkre Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Hozzátette, jó néhány megoldás felmerült, amelyekkel az autós forgalom szabályozását automatikussá téve csökkenthetők a városközponti övezetre jellemző forgalmi dugók, ezzel együtt a szén-dioxid-kibocsátás.

A következő lépésként még ebben a hónapban a mobilitási terv károsanyag-kibocsátási tanulmányát készítőkkel ülnek egy asztalhoz, utána pedig egy frissítést kell elkészíteni a meglévő tanulmányhoz – tudtuk meg.

Gördülékenyebb forgalom

A városvezető a lehetséges forgalomszabályozási módokra is mondott példákat. Így

érzékelők jeleznék, hogy a Kossuth Lajos utcában hol és mennyi szabad parkolóhely van, és aki arra tart, kijelzőkön vagy okostelefonon ezt láthatja.

Javasolta a polgármester azt is, hogy a Kossuth utcai gyalogátjárókat gombnyomásos jelzőlámpákkal lássák el, ezáltal folyamatosabbá téve az autós forgalmat bizonyos idősávokban. Olyan elképzelés is létezik, hogy

ha egy körforgalomhoz közelít egy városi autóbusz, akkor az automata rendszer a többi sávon néhány másodpercre leállítja a forgalmat, hogy a busz könnyen tudjon haladni.

„Az a lényeg, hogy a közszállítás minél gördülékenyebb legyen a központi zónában, és csak azok az autóvezetők menjenek be, akiknek tényleg valamilyen feladatuk van ott, és találjanak parkolóhelyet” – összegzett Korodi.

Jelentős támogatás

Az áfástól 151 millió 745 ezer lej értékű mobilitási projekt kiterjed a Hargita utca felújítására is, ahol körforgalom létesül, de része a vasúti felüljáró híd újjáépítése, illetve a távolsági autóbusz-állomás átalakítása és felújítása, ahol a városi közszállítás járművei is helyet kapnak majd. A városi közszállítás fejlesztésére 23 sűrített földgázüzemű autóbusz beszerzését irányozták elő, amelyek nagyobb járatsűrűséget biztosítanának, ezeknek külön telephelyet is létesítenek. Csíkszeredának a költségekhez közel 40 millió lejjel kell hozzájárulnia.