Jelentős akadályt gördített a mobilitási projekt elé az övezeti rendezési terv hiánya

A város központi részére vonatkozó övezeti rendezési terv hiánya miatt kerülhet holtvágányra a Csíkszereda két fontos utcájának átépítését, a vasúti felüljáró híd, és a távolsági autóbusz-állomás korszerűsítését, illetve új autóbuszok beszerzését célzó, európai uniós pályázati támogatást nyert mobilitási terv. A jelentős értékű pályázatról a Központi Fejlesztési Ügynökség munkatársaival kedden egyeztetett Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester Gyulafehérváron. A városvezetés és az ügynökség is elkötelezett a pályázat megmentésében, de a folytatáshoz újraelemzés szükséges.

A projekt egyik része a városközponti Kossuth Lajos utca átépítésére vonatkozik • Fotó: Veres Nándor

A városközpontra vonatkozó övezeti rendezési terv (PUZ) hiányára a Hargita Megyei Építési Felügyelőség hívta fel a polgármesteri hivatal figyelmét, jelezve azt is, hogy

ilyen körülmények között a tervezett beruházások nem engedélyezhetők.

Az áfástól 151 millió 745 ezer lej értékű projekt kiterjed a Hargita és Kossuth Lajos utcák felújítására, ahol kerékpársávokat, illetve buszsávokat is terveztek létesíteni, az útszéli parkolóhelyek jelentős részét felszámolva. De a projekt része a vasúti felüljáró híd újjáépítése, illetve a távolsági autóbusz-állomás átalakítása és felújítása, ahol a városi közszállítás járművei is helyet kapnak majd. 23 sűrített földgázüzemű autóbusz beszerzését irányozták elő, amelyek a városi tömegközlekedést biztosítanák nagyobb járatsűrűséggel, ezeknek külön telephelyet is létesítenek. A városnak a költségekhez közel 40 millió lejjel kell hozzájárulnia.

Korodi Attila polgármester kérdésünkre korábban azt mondta, az övezeti rendezési terv elkészítésének szükségessége már évekkel ezelőtt, a projekt előkészítése során felmerült a szakmai viták során, de akkor az volt a korábbi városvezetés döntése, hogy enélkül kell haladni előre. Hozzátette, a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez fordultak egyeztetés céljából, mert az építési felügyelőség álláspontjának ismeretében azt kell eldönteni, hogy miképp lehet ezt a projektet megvalósítani. Azt is megerősítette, hogy

ez az új helyzet veszélyezteti a teljes projekt finanszírozását, de azt vállalták, ha valamiért nem lesz uniós támogatás, a vasúti felüljáró híd újjáépítését a város saját költségvetéséből biztosítja – erre egyébként folyamatban van a közbeszerzési eljárás.

A többi beruházást viszont egyértelműen elbukná Csíkszereda, mert a polgármester becslése szerint egy városközponti övezeti rendezési terv elkészítése legalább másfél évbe kerülne, módosítva a már elfogadott dokumentációkat is, így ez már nem férne bele az aktuális európai uniós finanszírozási ciklusba.

Ezzel kapcsolatban Csíkszereda Polgármesteri Hivatala szerdán adott ki egy közleményt, miszerint kedden a Központi Fejlesztési Ügynökség munkatársaival egyeztetett Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester a város által benyújtott mobilitási pályázatról.

A városvezetés és az ügynökség is elkötelezett a pályázat megmentésében, de a folytatáshoz újraelemzés szükséges.

„A Kossuth Lajos utca felújítására vonatkozóan a közviták sem voltak megfelelően előkészítve, de ennél is súlyosabb probléma, hogy a Brassói Regionális Építkezési Felügyelet álláspontja szerint a városközpont naprakész övezeti rendezési tervének (PUZ) hiányában ilyen mértékű beavatkozás nem eszközölhető” – fogalmazott a sajtóanyag szerint Korodi Attila. A városvezetésnek és a fejlesztési ügynökségek közös a célja: megmenteni a pályázatot.

Az ügynökség arra kérte a várost, hogy térjen vissza a pályázatot megalapozó dokumentumokhoz: elemezzék, hogy a szén-dioxid-kibocsátás elvárt csökkenéséhez elégséges lenne vagy sem mindössze intelligens forgalmi rendszerek építése a Kossuth Lajos utcába, minimális építkezési beavatkozással, amelyek PUZ nélkül is kivitelezhetők.

Ha ilyen feltételek mellett a károsanyag-kibocsátás nem csökkenne kellő mértékben, a teljes pályázat meghiúsulhat.