Forgalmi változtatásokat javasol a rendőrség Csíkszeredában

Több javaslatot is megfogalmazott a csíkszeredai közlekedésrendészet a megyeszékhely autós forgalmának megkönnyítése, a zsúfoltság enyhítése érdekében. Ezeket a polgármesteri hivatalhoz továbbították, gyakorlatba ültetésükről azonban még korai lenne beszélni.

Zsúfoltság a sok autó miatt Csíkszeredában. Észszerűsítené a közlekedést a rendőrség • Fotó: Gecse Noémi

nem kötelezhetik a változtatásokat, és nem is szeretnék ezt tenni, inkább párbeszédre törekednek a téma kapcsán, hogy az esetleges módosítások a polgárok javát szolgálják.

Szeretnénk a közúti forgalomban résztvevők, a város lakói és az ideérkezők helyzetét megkönnyíteni, csökkenteni a zsúfoltságot, folyamatossá tenni a forgalmat. Egyben elérni azt is, hogy az autóvezetők ne parkoljanak, álljanak meg és várakozzanak járműveikkel szabálytalanul.

A helyi és megyei közlekedésrendészet is tudatában van a helyzetnek, Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint ezért is fogalmaztak meg több javaslatot a polgármesteri hivatal számára.

Elegendő számú parkolóhely hiányában sokan a rögtönzött, szabálytalan parkolást választják. Lépne a rendőrség ezügyben is • Fotó: Gecse Noémi

Zsögödfürdőn a vasúti átjáróhoz szükségesnek tartják a sorompó felszerelését, illetve ennek fény- és hangjelzésekkel való ellátását is. A közlekedésrendészet szerint a Brassói utat jobban ki kellene világítani a gyalogosokat érintő balesetek megelőzése érdekében.

Ugyanakkor van olyan eset is, amikor a külső körülmények is jelentősen megnehezítenének egy esetleges változtatást – emelte ki Filip. Ilyen például a Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződése, ahová a közlekedésrendészet alkalmasnak látná egy körforgalom létesítését, viszont ez olyan beavatkozást igényel, amely a vasútvonal melletti védőövezetet is érinti – ez pedig a vasúttársaság (CFR) hozzájárulása nélkül nem lehetséges.

Megindokolják a helyzetet

Kérdésünkre Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester azt mondta, a polgármesteri hivatal választ küld a közlekedésrendészet javaslataira, ebben megindokolják, hogy születtek az autós forgalmat érintő döntések a korábbi években, és mi indokolta a változtatásokat.

Hosszasabb viták nyomán, forgalmi szakemberek bevonásával, a velük történt egyeztetések nyomán jutottunk ezekre a következtetésekre, ezért alakult ki így. Bármilyen módosításokhoz előzetes mérésekre van szükség, számadatokkal kell alátámasztani, megnézve, hogy mi lesz ennek a következménye

magyarázta az alpolgármester.