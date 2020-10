Fontos a kéményseprés és a berendezések ellenőrzése a fűtésszezon kezdetén

Gázkazán, csempekályha, kandalló vagy fás kazán, fontos, hogy a kéményeket sepertessük ki, a rendszereket ellenőrizzük le a fűtésszezon kezdete előtt. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Nagyüzem a kéményseprőknél

Legtöbben az utolsó percre hagyták a kémények tisztítását, így jelenleg nagyüzem van a kéményseprőknél – mondta érdeklődésünkre Kencse Lurcza Albert, aki szerint

a Hargita megyei háztartások nagy többségében évente egyszer kitisztíttatják a kéményt, ellenőriztetik a fűtésberendezést.

Elsősorban a közintézmények tartják ezt nagyon fontosnak, igaz őket ellenőrzik is, a tűzoltók és a gázszolgáltató szakemberei is. De a magánszemélyek is fontosnak tartják, hogy tiszta kéménnyel kezdjék a fűtésszezont. A megyében négy szakcég dolgozik, de nem ritka, hogy más megyékből is átjönnek kéményseprők és házalva kínálják szolgáltatásaikat. Ezekkel kapcsolatban elmondta:

jobb pontos tájékoztatást kérni a szolgáltatás igénylése előtt, hiszen visszajelzések alapján volt akinek 500 lejre állítottak ki nyugtát.

Hargita megyében átlagosan a kéményseprés magánházak esetének 60-70 lej, cégek esetében 90-100 lej, többe kerül, ha extra kérést kell teljesíteni, például az átlagosnál magasabb a kémény.