Folytatódnak a félbeszakadt munkálatok a várbükki bányánál

• Fotó: Veres Nándor

Ezeket hamarosan újraindítják, a folytatásra közel 5,5 millió lejt irányozott elő a szakminisztérium. Az államtitkár továbbá arra is kitért, hogy a balánbányai önkormányzat kérésére a környezetvédelem és az egykori rézbánya bezárásával megbízott Conversmin vállalat szakemberei helyszíni terepszemlét tartottak, és felmértek a bányapataki meddőhányót, amely veszélyezteti a települést, illetve azokat a házakat, amelyek a közelében vannak. Terveik szerint egy új bányabezárási tervet készítenek, hogy helyre tudják állítani azt a szakaszt is.

A munkálatok folytatását a helyszínen jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter, az eseményen jelen volt továbbá többek között Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter, Szép Róbert környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti államtitkár és Bende Sándor képviselő is.

Meglátása szerint 18–20 hónapra van szükség ahhoz, hogy ezt a szakaszt be tudják fejezni. Az Olt szabályozása továbbá mindössze 25 százalékban van kész, tehát ezt is folytatni kell. A beruházás összértéke 82 millió lej, ebből 64 milliót használtak eddig fel, így 18 millió lej maradt a munkálatok befejezésére.

A tudnivalók ismertetése után a jelenlévők megtekintették belülről is az alagutat, majd a helyreállított 4-es zagytározóhoz is ellátogattak.

Az előzményekről



Az egész felcsíki térségre veszélyt jelentő várbükki ülepítő helyzetére 2012-ben hívták fel a figyelmet a csíkszentdomokosiak, mert egy nagyobb esőzés után több mint 10 millió köbméter zagy zúdult volna a falvakra. A zagytározót végül 2016-ban felszámolták, és akkor hangzott el az a kijelentés is, hogy többé már nem jelent veszélyt a lakosságra. Ez azonban nem így van, mert a helyzet azóta sem rendeződött megnyugtatóan.



A Balánbánya bejárata közelében található meddőhányóknál a vízelvezetés érdekében elkezdett alagút elkészítése azóta sem fejeződött be, emiatt pedig egy nagyobb esőzés után a lerakott, nehézfémeket is tartalmazó steril anyagot a víz az Oltba mossa, károsítva a környezetet. A várost leginkább a bányapataki meddőhányó veszélyezteti, amely szintén nincs stabilizálva, és az esőzések, hóolvadások bemossák az ott felhalmozott steril anyagot az utcákra, több közeli lakóház udvarára, hidakat zárva el.



Egy másik szennyezési forrás továbbá az Olt utcában található, ahol az esőzések után a bányavíz akadálytalanul jut el az Oltba. Noha ott egy szűrőállomás építése kezdődött el ezelőtt öt évvel, amelyet abban az évben be kellett volna fejezni, ez azóta sem történt meg – csak az épület áll, de az sem készült el teljesen.

A körút végén az elöljárók átvonultak a Csíkszentdomokoson épülő uszodához, amelyet Cseke Attila elmondása szerint 10,52 millió lejjel támogat a fejlesztési minisztérium.