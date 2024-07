Folyamatosan a célon tartotta a szemét Gáspár Bernadett

– Bizonyára az óvás előtt is szép magas jegyeid voltak minden tantárgyból, ha már az átlagod 9,58 volt. Melyik eredményeddel nem voltál megelégedve?

– A magyar írásbeli dolgozatom esetében éreztem azt, hogy én ebből többet is ki tudnék hozni, mert jól írtam: a verselemzés is jól ment, a szövegértési feladattal sem volt gond, a harmadik tételnél pedig a történelmi hős ábrázolásához pont aznap éjjel s még a vizsga reggelén is olvastam Zrínyi Miklósról, így abból is könnyedén hoztam azt, amit kellett. Ezért gondoltam, hogy a 9,20-as jegyem még javítható.