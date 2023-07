Folyamatban van a Hargita utca felújítása

Három hónapot várni kellett a munkakezdésre a kivitelezési szerződés aláírása után, mert tervmódosításra volt szükség, amelyet el is kellett fogadtatni. A Csíkszereda egyik fontos közlekedési útvonalát jelentő Hargita utca nyugati, a vasúti felüljáró és a város kijárata közötti részen húzódó szakaszán

Úgyszintén kimaradt az a korábbi elképzelés is, hogy az utca közepén oszlopokkal választották volna el a kétszer két sávot, amely felesleges körökre kényszerítette volna a vállalatokhoz tartó járműveket, megnehezítve az áruszállítást is.

Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere kérdésünkre elmondta, az alapozás két kisebb rész kivételével – ahol be kellett avatkozni – megfelelőnek bizonyult, így az aszfaltozást is elkezdhették.

Miután két útsávon ez elkészült, az autós forgalmat erre terelik annak érdekében, hogy az ezzel párhuzamos sávokat is tudják felújítani

– tudtuk meg. Az elöljáró szerint az esővíz-elvezető hálózat vizsgálata is megtörtént, és az utca nagy részén az is megfelelő állapotban van. Az útfelújítást ezután is szakaszosan végzik, annak érdekében, hogy a forgalmat ez ne akadályozza.