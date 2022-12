Földbe helyezték a fiataloknak szánt telkek közművezetékeit Zeteváralján

Az elmúlt években tizenhat parcellára osztották fel a területet, ezek közül egyelőre tizennégyet szeretnének átadni a fiataloknak – tudtuk meg korábban Nagy Attila zetelaki polgármestertől. Azt is közölte, hogy

a hatályos törvények értelmében a kedvezményezettek egy éven belül be kell mutassák a polgármesteri hivatalban a házuk megépítéséhez szükséges engedélyeket, ezért a község vezetősége úgy döntött, hogy az átlagosan 4,6 áras telkek kiosztását megelőzően elvégzik a területrendezést, valamint a közművesítést is.

Az önkormányzat év elején 850 ezer lejt különített el a projektre saját költségvetéséből, továbbá más intézmények segítségére is számítottak a megvalósítás érdekében. Ennek köszönhetően mostanra

földbe kerültek az esővíz-elvezető-, valamint az ivóvíz- és szennyvízhálózathoz tartozó vezetékek, továbbá egy odavezető út kialakítása is elkezdődött.

Utóbbi esetben eddig a sáncok létrehozása és az útalapozás történt meg. „Az volt a terv, hogy még idén elkészül a telkek között áthaladó út, ám az esős időjárás jelentősen hátráltatta a munkát, így a kövezést jövő tavaszra halasztottuk a kivitelezővel egyeztetve” – fogalmazott megkeresésünkre Nagy Attila. A polgármester rámutatott, hogy hamarosan megkötik a szerződést a szolgáltatóval a villamossági hálózat kiterjesztése érdekében, így remélhetőleg jövő év közepén ez a munka is elkezdődhet.

Arra is kitért, hogy először azért csak tizennégy terület kiosztását tervezik, mert a fennmaradó két részén hosszú távon napközit szeretnének építeni. Azt is megtudtuk, hogy már készülnek a tervek egy játszótér kialakításához is a helyszínen.