Fizetésemelést szeretnének a rendőrök és a csendőrök is

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Akárcsak az orvosok és egészségügyi alkalmazottak, a rendőrök és a csendőrök is a világjárvány elleni harc első soraiban állnak, ezért több anyagi elismerés illetné meg őket is – véli az Europol rendőrszakszervezet Maros megyei elnöke, Daniel Oltean, aki a sajtónak nyilatkozva kifejtette, az erőfeszítéseik nincsenek kellőképpen jutalmazva, annak ellenére, hogy közülük is sokan megfertőződtek, megbetegedtek, illetve többen életüket is vesztették a koronavírus-fertőzés következményeként.

A héten a belügyminisztériumban tárgyalnak, és amennyiben nem történik megegyezés, nem zárkóznak el a tiltakozásuk kifejezésétől sem. A szakszervezeti vezető elmondta, olyan tiltakozási formára gondoltak, mint a munkaköri leírásukban nem szerepelő feladatoknak a visszautasítása. Például az otthoni karanténban tartózkodó személyek ellenőrzésének mellőzése, vagy a túlórázás megtagadása. A héten egy tiltakozási naptárat is elkészítenek a januári hónapra, amelyben a törvényszéki bírákkal és írnokokkal egyszerre fejezik ki elégedetlenségüket. A rendőröket és csendőröket támogatja a törvényszéki írnokok országos szakszervezete is, amely szintén elégedetlen, hiszen tagjai évek óta nem részesülnek a megfelelő javadalmazásban.