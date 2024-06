Finom ízek, egyedi hangok és rock and roll a Sokadalmon

Míg egyesek falatoztak, addig mások a főtéren kínált programokból válogattak. Az Incze László Céhtörténeti Múzeum interaktív foglalkozásokkal készült, a Gyermekvárosban állandóan zajlottak a tevékenységek, közben szakmai előadásokra is sor került az RMDSZ sátrában. A fúvóstalálkozón különböző települések tehetségei hangolódtak össze, a Grundon egyik műhelyfoglalkozás követte a másikat.

Nem hiába örvend ekkora sikernek a #kézdi felirat oldalánál berendezkedett rádiós stand, ahol baráti közvetlenséggel fogadják a műsorvezetők az érdeklődőket. A szerencsekerék – ahol garantált nyeremény – kicsiket és nagyokat is vonz, vannak, akik kisebb meglepetésekkel, mások jelentős értékű ajándékokkal térnek haza.

A kulisszák mögé is beleshetnek az érdeklődők

A Rádió GaGa csapatához azonban már az élményért is érdemes ellátogatni, a műsorvezetőkkel való RapidRandi és a Dumáld dubára! nevű játék is izgalmakat tartogat. A mobilstúdiót vasárnap is megtalálhatják az érdeklődők a Sokadalmon.

Divatbemutató és koncertsorozat

A színpadi program a 18 órától kezdődő KreaKids divatbemutatóval kezdődött. A négy éves, legfiatalabb ruhakészítőktől az ifjú, 13 éves tehetségekig minden tanítvány bemutatta az alkotásait a Gábor Áron téri színpadon, ahol nem sokkal később már kezdetét is vette az Ego Sum koncertje. Közben a Borudvarban a gyermekeké volt a főszerep, elkezdődött a táncház.