Fiatalok vették át a gyergyói hegyimentőcsapat vezetését

Új vezetőség irányítja a gyergyószentmiklósi Dancurás hegyimentő csapatot. A következő években céljuk, hogy minél több fiatallal bővítsék az egységüket, de nyitnak más szervezetek és általában a természetjárók felé is.

• Fotó: Gergely Imre

Kastal Gergő személyében új, – huszonéves – elnöke van a Dancurás hegyimentő csapatnak, és az alelnökök is hasonlóan fiatalok, Zerkula Lehel Imre és Szabó Alpár, ők viszik tovább az idén 44 éves csapat munkájának irányítását. Elmondásuk szerint

ez nem jelent törést az eddigiekhez képest, hiszen az idősebbek mindent megtesznek, hogy átadják a fiatalabbaknak a tudásukat

– hangzott el a csapat csütörtöki sajtótájékoztatóján.

HIRDETÉS

A tevékenységük szerteágazó a természeti adottságokból is következően, hiszen gyergyói zónában változatos erdős, sziklás területek bőven vannak. Nyáron Gyilkostó a bázisuk, télen pedig a sípályákon teljesítenek szolgálatot.

Amint Tatár Előd, a csapat egyik tagja elmondta, a mostani síszezonban öt környékbeli sípályán segítettek a bajbajutottakon. A két és fél hónap alatt, amíg a síszezon tartott 18 sérült, balesetet szenvedett személyt kellett ellátniuk. Egy tragikus baleset is történt,

február közepén a Kis-Cohárdról lezuhanó túrázó holttestének felkutatását és leszállítását is ők végezték.

Felszerelésüket és egy személy alkalmazását Hargita Megye Tanácsa biztosítja a Hargita Megye Hegyimentő Közszolgálatán keresztül, újdonság, hogy Gyergyószentmiklós önkormányzata garázst biztosít a járműveiknek, és a legutóbbi tanácsülésen egy hegyimentő közszolgáltatást is létrehozott, ahol egy személyt fognak alkalmazni, aki a munkájuk összehangolásában, szervezésében segít, de ennél fontosabb, hogy a város ezáltal egyszerűbben tud majd finanszírozást biztosítani a tevékenységükhöz.

Gyarapítani szeretnék a létszámot

A Dancurás hegyimentőcsapat 14 tagjából 13-an önkéntesek, 8-an a csapatból képzett, hegyimentő iskolát végzett szakemberek, további hárman pedig közelebbről fogják megszerezni a minősítést.

A tagjaik számát mindenképpen növelni szeretnék, mert azt tapasztalják, hogy az utóbbi időben fellendült a bakancsos turizmus, ami magával hozza az erdőkben, hegyek között eltévedő, bajba jutó turisták számának növekedését is.

Jelenleg egy bevetéshez az előírások szerint hat fő szükséges, de tekintve, hogy a környéken egyszerre akár hat sípálya is működhet, ha egy időben van több baleset már komoly gondot jelent.

Többek között ezért kezdeményeztek együttműködést a Súgó barlangnál tevékenykedő Gyilkostó Adventure Szervezettel, hogy a jövőben a két szervezett önkéntesei és szakemberei közösen végezzék a feladataikat.

Ugyanakkor, felhívják minden 9. osztályos vagy annál idősebb, természetet kedvelő fiatal figyelmét, hogy szívesen látják a soraikban, de ha nem is lennének hegyimentők, akkor is szívesen átadják számukra tudásukat hegymászás, túrasízés, sziklamászás és hasonló területeken. Emellett

további szervezetek, természetjárók felé is nyitni szeretnének, akik, segítségükre lennének a túraösvények karbantartásában, jelzések festésében, vagy az útvonalak digitalizálásában is.

Kiss Tivadar, a csapat nagy „öregje”, aki már a kezdetektől tagja a Dancurásnak megjegyezte, amellett, hogy a mai technika, nagyon hasznos, igyekeznek minden fiatallal alaposan megismertetni a környéket, hogy akkor is megtalálhassák a bajbajutottakat, ha azok csak körülbelül tudják elmondani, hogy merre is lehetnek, vagy akár telefonon is eligazítást tudjanak adni az eltévedt személyeknek.

A hegyimentők munkájára, hozzáértésére a következő időszakban már csak azért is nagyobb szükség lesz, mert növekszik a belföldi turizmus mértéke de az is fontos tény, hogy az elmúlt évek széldöntései miatt a jelzett túraútvonalak többsége járhatatlan lett, ezzel pedig megnőtt a valószínűsége, hogy többen fognak eltévedni.