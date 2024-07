Fiatal pap újmiséje a Güdüci Kulturális Napokon

Sportvetélkedőkkel rajtolt el pénteken az idei Güdüci Kulturális Napok eseménysora. Ennek kiemelkedő eseménye a templom búcsúünnepe, amely egyben egy fiatal pap újmiséje is lesz. Aznap szervezik a Güdüc MTB hegyikerékpár-versenyt is.

A Gyergyószárhegyhez tartozó kis falu, Güdüc mindig megélénkül a templomuk búcsúja köré szerveződő programsorozat alkalmával. A Güdüci Kulturális Napok egyik legnépszerűbb eseménye mindig a házi alapanyagokból készült ételek főzőversenye, amelybe idén is számos csapat kapcsolódik be, a helyeik mellett máshonnan érkezők is. Erre szombaton 10 órától kerül sor.

Vasárnap délben lesz a búcsús szentmise, amely idén különleges lesz: a nemrégiben pappá szentelt Ferencz Egon József újmisés lesz a főcelebránsa. Ezt követően átadják a Pro Güdüc-kitüntetéseket, majd kulturális és szórakoztató programokkal folytatódik az idei eseménysor, amelyet este tábortűz zár.

Jön a 9. Güdüc MTB

Nem tartozik a faluünnep programjához, de legalább ilyen fontos a település számára a Güdüc MTB hegyikerékpár-verseny, amelynek vasárnap tartják a 9. kiadását.