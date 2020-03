Fertőtlenítéssel egészült ki a tavaszi nagytakarítás

A játszótereket, parkokat és piacokat már fertőtlenítették • Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

A betervezett tavaszi, városi szintű takarítás mellett fertőtlenítéssel egészült ki az RDE Hargita Kft. tevékenysége: a járványvédelmi munkára Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala bízta meg a szakcéget. A tavaszi takarítás már elkezdődött: az elmúlt hetekben a város főbb útvonalait, járdáit takarította meg az RDE. A télen a hóolvadásból és az utak csúszásmentesítéséből lerakódott sár, por feltakarítása után felmosták az érintett útszakaszokat.

A járvány miatt az elmúlt időszakban több alkalommal szintén az RDE fertőtlenítette a várost azokon a helyeken, ahol az autó elfért. Ezt a szolgáltatást a város igényelte a szakcégtől. Ez a továbbiakban is folytatódik. A további utcai fertőtlenítéshez már meg is érkezett a klór. Amennyiben az időjárás és a kinti hőmérséklet engedi, a program azonnal indul

– válaszolta kérdésünkre Zörgő Noémi. A polgármesteri hivatal sajtószóvivője hozzátette: a játszóterek, valamint a városi térbútorok és buszmegállók fertőtlenítése megtörtént, a következő napokban azokat a buszmegállókat, ahol a távolsági buszok állnak meg, szintén szakcég fertőtleníti. Ugyanakkor a lakótelepi kispiacokat is a múlt héten fertőtlenítették, ezeket még akkor be is záratta a városvezetés.

A városi zöldségpiac még nyitva tart, ott minden nap fertőtlenítik az asztalokat, a piac teljes területét pedig hetente többször is fertőtleníti a feladattal megbízott szakcég.

A program

A tavaszi nagytakarítás csütörtökön a lakótelepeken folytatódik. A takarítás naponta 7 és 13 óra között zajlik. Csütörtökön az Építők, a Szabók és az Asztalosok utcájában, pénteken a Győzelem úton (a Forrás és a Lakatosok utca között), valamint a Lakatosok és a Cipészek utcájában dolgoznak. Hétfőn a Kisköved utcában, a Győzelem úton (a Kisköved és a Forrás utca között) és a Céhek utcájában folytatódik a munka. Jövő kedden a Virágok sétányon, a Téglavetők, az Ifjúság, a Gyepes bejáratoknál és a Győzelem úton (a Virágok sétánya és a Kisköved utca között) dolgoznak. Április 8-án, szerdán a Függetlenség úton (a Győzelem út és a Tábor utca között), április 9-én, csütörtökön szintén a Függetlenség úton (a Tábor utca és a József Attila utca között), valamint az Ady Endre utcában (a Tábor utca és a Függetlenség sugárút között), április 10-én, pénteken pedig a Tábor utcában (a Függetlenség út és a Bethlen Gábor utca között), illetve a Szarkakő, a Testvériség és a Béke utcában, valamint a Tavasz sétányon takarítanak. Április 13-án a Szentjános, a Rózsa, a Szentimre utcában, április 14-én, kedden a Kis Gergely utcában és a Csereháton zajlik majd a munka.