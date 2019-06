Ferenc pápa megérkezett Jászvásárra

Darvas-Kozma József: Isten áldása, hogy megélhetjük Ferenc pápa csíksomlyói homíliáját

A pápalátogatásoknak rövid és hosszú távon is jelentős hatásuk lehet azokra a közösségekre, ahova az egyházfő ellátogat. Számunkra azért nagy megtiszteltetés, isteni áldás, hogy Ferenc pápa Székelyföldre jön, mert ezzel azt is jelzi, hogy a magyar ajkú, kisebbségben élő római katolikusok sorsa iránt is érdeklődik.