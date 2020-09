Felvették a bankhitelt, mégis késnek a beruházások

Kaotikus parkolás a sürgősségi kórháznál. Nem létesültek új parkolók • Fotó: Haáz Vince

Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester és személyes tanácsadója, Claudiu Maior szinte minden önkormányzati ülés után arra panaszkodik, hogy azért nem tudják megvalósítani terveiket, mert a tanácsososok nem szavazzák meg ezekhez a szükséges anyagi hátteret. Az évek során többször kiderült, hogy

az éves költségvetésben megszavazott pénzeket a szakigazgatóságok nem költik el, vagy kérik, hogy csoportosítsák át más célokra.

Korábban többször volt pénz a költségvetésben a Margaréta utcai műemlék épületek felújítására, a Sütő András-szobor elkészítésére és más, fontos beruházásokra, de ezek még nem valósultak meg.

A keddre összehívott, szeptemberi soros tanácsülésen is legalább egy napirendi pont jelzi, hogy a megszavazott és meglévő pénzösszegeket nem költötték el. Amúgy a választások előtti várhatóan utolsó önkormányzati ülésen hatvan napirendi pont szerepel, többek között visszatértek a kényes kérdések is: az egyház és a városháza közötti ingatlancsere, ingyenes telekbiztosítás az egyházaknak, de a szemétdíj emelése is.

El nem költött pénzek

A marosvásárhelyi tanács 2018-ban döntött arról, hogy 33 millió 582 ezer lejes bankkölcsönt vesz fel a belvárosi földalatti parkoló megépítésére. Később a tanácsosok nagy része meggondolta magát és visszavonták a mélygarázs megépítésére vonatkozó tervet. De a bankkölcsönt akkor már felvették, így határozatban szögezték le, hogy mire költik, 2019-es döntésük alapján

tizenkét nagylélegzetű terv kellett volna abból megvalósuljon.

A most napirendre tűzött tanácsi határozattervezetből kiderül azonban, hogy sem tavaly, sem idén nem sikerült a tucatnyi tervből tízet megvalósítani, és valamit tennie kell a tanácsnak, hogy elkerülje a pénzbírságot, amit a kölcsön el nem költése miatt rónának ki.

Így Dorin Florea benyújtott egy határozattervezetet, amelyben az áll, hogy az el nem költött pénzeket tegyék át 2021-re és 2022-re.

A tervezet értelmében a tizenkét tervből kettő valósult meg:

a Székelykakasd felé vezető Március 8. utca korszerűsítése kétmillió lej értékben,

illetve a Ligetben lévő atlétikai központ és stadion terve. Ez utóbbi ugyan még nincs kész, de a városvezető szerint erre a célra tavaly 1 millió lejt, idén pedig 8 millió 135 ezer lejt költött a városháza.

Az elmúlt két évben nem sikerült megvalósítani, pedig volt rá anyagi fedezet

a Bernády György Általános Iskola manzárdosítását és az épület teljes tatarozását;

a Poklos patak partjára tervezett kerékpárutat;

elmaradt a többrendbeli autóbusz-vásárlás;

a Belvedere negyedbe tervezett park elkészítése;

és újabb parkolókat sem alakítottak ki.

Arról, hogy mi lesz az el nem költött összegekkel, átviszik-e azokat 2021-re és 2022-re, kedden döntenek a marosvásárhelyi tanácsosok.