Felújítottak, tataroztak, kezdődhet a tanév

Van olyan iskola, ahol a még zajló felújítások miatt tanévkezdésre nem tudják használható állapotba hozni a termek egy részét, de a tanítás mindenhol elkezdődik hétfőn Hargita megyében. Bár a működési engedéllyel rendelkező oktatási egységek tekintetében országos viszonylatban nagyon jól áll a megye, továbbra is vannak olyan épületek, amelyekben nem megfelelők a körülmények a jóváhagyás megszerzéséhez. A helyzet azonban már tanév közben javulni fog.

Néhol még gőzerővel zajlanak a felújítások, de mindenhol lesz elegendő használható osztályterem tanévkezdésre • Fotó: Barabás Ákos

A főtanfelügyelő reményei szerint Hargita megyében már a tanév közben tovább csökken majd a csak kerti vécével rendelkező oktatási egységek száma, ugyanis több helyen is pályázati pénzekből építenek mosdókat, de egyéb hiányosságok pótlása is folyamatban van, így várhatóan több iskolaépület is megkaphatja az egészségügyi működési engedélyt még az iskolai év vége előtt.

az iskolai kerti vécék felszámolásának kérdését idén nyáron a kormány és a prefektusi hivatalok is előtérbe helyezték.

Tűzvédelmi hiányosságok

A tűzoltósági engedélyekkel nem rendelkező oktatási egységek esetében valamivel rosszabb a helyzet, ugyanis a 675 épület közül 50 nem kapta meg a működési jóváhagyást a szakhatóságtól, ami 7,4 százalékos arány. Mint azt Demeter Leventétől megtudtuk,

életveszélyes állapotban lévő iskolaépületek ugyan nincsenek a megyében, de az említett ingatlanok különböző okok miatt nem felelnek meg a tűzoltósági előírásoknak.

Az 1992 előtt épült oktatási egységek esetében csak akkor van szükség tűzoltósági engedélyre, ha utólag átalakították az ingatlant. A fejlesztések érdekében ezt több helyen meg is tették, de a módosítást követően még nem sikerült megszerezniük a nagyon szigorú feltételekhez kötött tűzvédelmi engedélyt.

Arra kértük az érintett intézmények vezetőit, ahová ezek az épületek tartoznak, hogy az önkormányzatokkal együttműködve tegyenek meg minden azért, hogy ezek az engedélyek meglegyenek

– mondta a tanfelügyelőség vezetője.

Mindenhol elkezdődik az oktatás Hargita megyében

Az iskolakezdést illetően Demeter Levente kérdésükre arra is kitért, hogy minden Hargita megyei oktatási egységben el tudják kezdeni a tanévet. Mindössze a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban zajló felújítások miatt nem tudnak majd mindent osztálytermet használni hétfőtől, de ott is elegendő számú tanterem áll rendelkezésre a tevékenység megkezdéséhez, ráadásul a felújítás után „a megye egyik legszebb, ízlésesen felújított, modern iskolájában tanulhatnak majd a gimnázium diákjai”.

Engedély nélküli iskolák Maros megyében

Még mindig huszonhárom olyan iskola van Maros megyében, amely nem rendelkezik egészségügyi engedéllyel – tájékoztatta lapunkat Ioan Macarie. A Maros megyei főtanfelügyelő elmondta, ezek között vannak olyanok, amelyeknek még mindig nincs mosdójuk, vagy nincs bevezetve a vezetékes ivóvíz, illetve nem létezik szennyvízcsatorna, valamint nem fertőtlenítettek, nem festettek.

Sok helyen az akadályozza a fejlesztéseket, hogy az épületek elavultak, eredetileg nem is iskolának épültek, nem korszerűsítették azokat, vagy mert nem jutott pénz a javításokra, építkezésekre.

Ahogy arról már korábban is írtunk, Maros megye a harmadik olyan megye az országban, ahol a legtöbb tanintézmény működik, Suceava és Iași után. A 609 tanintézet 808 épületben oszlik meg, és bár a prefektus arról számolt be legutóbb, hogy ezeknek az intézményeknek a zöme felkészült a tanévkezdésre, még mindig vannak hiányosságok. Mircea Dușa prefektus azt ígérte, hogy a legtöbb probléma októberig megoldódik, de a kinti vécék kérdése továbbra is marad.

A huszonhárom iskolában, amely még mindig nem kapott egészségügyi működési engedélyt, még mindig dolgoznak, fertőtlenítenek, vagy falakat meszelnek, padlót javítanak, illetve ivóvíz-vezetéket szerelnek.

Ezek közül tizenhét még az idén megkapja az engedélyt, de hogy a többivel mi fog történni, arra a kérdésre senki nem tud válaszolni.

Ismétlődő problémák

Sok helyen a problémák nem újkeletűek, hanem évről évre ismétlődnek. Szászbonyha község területén például hét olyan iskola van, ahol, akárcsak korábban, most is nehéz körülmények között kezdődik a tanév. A községhez tartozó Kundon, Dányán, Gógánban, Jövedicsen és Leppenden kevesen laknak, a gyereklétszám is kevés, de az iskoláknak működniük kell, a tanulóknak szeptember 9-én éppen úgy el kell kezdeni a tanévet, mint bárhol máshol.

Ioan Alin Jors bonyhai polgármester beszámolója szerint meghirdették a közbeszerzési eljárást, az ivóvíz-bevezetésére, illetve a hogy a mosdók számára konténereket szereljenek az iskolák udvarára. Reményeik szerint novemberre el is készülnek, addig pedig ideiglenes működési engedéllyel kezdik a tanévet.