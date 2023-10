Felújítják a Csíki Játékszín épületét

Korodi Attilától megtudtuk, felhívásukra több ajánlat is érkezett, ezek közül a városháza urbanisztikai irodája végül kettőt talált olyat, amelyek a jelenlegi szabályok szerint beépíthetők. Az ülésen a testület ezen két erdőaljai terület megvásárlásának szándékáról és egy célszerűségi tanulmány elkészítéséről döntött. Ez csak az eljárás kezdete, majd kiderül, hogy a városháza által felajánlandó összegben megtudnak-e állapodni vagy sem a tulajdonosokkal.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere elmondta, teljes belső szellőztető- és tűzvédelmi rendszert építenek ki, továbbá napelemeket szerelnek fel, valamint teljes hőszigetelést kap az épület. Ugyanakkor a belső tereket is részlegesen átalakítják. A helyi önkormányzati képviselők soros ülésén, pénteken elfogadták a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyben a beruházás becsült értékét 13,2 millió lejben, a kivitelezésre szánt időt pedig 12 hónapban állapították meg.

A testület továbbá jóváhagyta a Búza és Levendula utcák felújításáról szóló megvalósíthatósági tanulmányt is. A munkálatok költségét 1,4 millió lejre becsülték, a kivitelezési határidőt 4 hónapban határozták meg. Ugyanakkor jóváhagyták Hargitafürdő utcaneveit is. Ezek: Kányádi Sándor, Pálos szerzetesek, Templom, Piricske, Szeges, Veresbükk, Bagoly-kő, Pókád pusztája, Medvegödör, Brazii negri, Kossuth-szikla, Borhegyes. Továbbá a város a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság részére két drogtesztelő-eszközt vásárol.

Újabb megszorítások várhatók



Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az ülés elején kitért arra, hogy készülőben van egy újabb sürgősségi kormányrendelet, amely további megszorító intézkedéseket tartalmaz az önkormányzatok számára, hogy szűkítsék az államháztartási hiányt. Ezért az elkövetkező két hónapban az önkormányzatok alig költhetnének bármire. „Az egyik legrosszabb hatása az lehet, hogy a betervezett útkarbantartásokat nem tudjuk elvégezni, legalábbis kérdésessé vált” – mondta Korodi. Hozzátette, ugyanakkor emiatt a beruházásokat halasztani kell, hiszen a tervezet szerint november és december folyamán új beruházási tételeket nem nyithatnak meg.



„Ahhoz, hogy a Regionális Operatív Programban tavasszal tudjunk pályázni, például a vasúton átívelő gyalogos híd építésére, akkor annak megvalósíthatósági tanulmányát frissíteni kell, ezt azonban nem tehetné meg a városháza, ha elfogadják ezt a sürgősségi kormányrendeletet. Sőt egyetlen egy tanulmányt sem indíthatunk el. Csakhogy, ha télen ezeket a tanulmányokat, terveket nem készíthetjük el, akkor csúszni fognak a közbeszerzések, és akár féléves kiesés is lehet, ami a fejlesztéseket illeti” – fejtette ki a polgármester. Olyan fontos kulturális esemény is elmarad idén, mint az Erdélyi Prímások Találkozója, mert megtiltják az önkormányzatoknak az ilyen jellegű rendezvények szervezését. Most egyelőre kivárnak, illetve tanulmányozniuk kell a jogszabály pontos szövegét.