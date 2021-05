Felújítás alatt a Bolyai Farkas Gimnázium főépületének negyven százaléka

A Bolyai Farkas Gimnázium „lecsupaszított” téglafala sem mutat rosszul • Fotó: Haáz Vince

Ballai Zoltántól, az Erdélyi Református Egyházkerület gazdasági tanácsosától korábban megtudtuk, az EREK 2009 óta tervezi az épületegyüttes felújítását, amelyet többek között eddig telekkönyvi akadályok miatt sem tudott elkezdeni. Tavaly december végén megkapta az engedélyeket, így rögtön elkezdődhetett a felújítás, amelyet szakaszosan visznek véghez.

Jelenleg a gimnázium főépületének homlokzatáról lekerült a régi vakolat, a tetőszerkezeten is elkezdték a felújítást, ugyanakkor a belső részben tizenhét osztályteremben már dolgoznak, plusz az alagsorban, tehát az épület mintegy negyven százaléka teljes felújítás alatt áll – számolt be a fejleményekről Mátéfi István iskolaigazgató.

Pontos ütemterv létezik, negyvenöt napos határidőkkel, hogy miként kell haladniuk az épület felújításával. Úgy vélem, jelen pillanatban ezt tudják tartani, elvárásaink szerint szeptember elsejére a Bolyai utca felőli rész felújításának be kell fejeződnie, és akkor már könnyebben meg tudjuk oldani a jelenléti oktatást

– tette hozzá az iskolaigazgató.

Bár a munkálatok megnehezítik az oktatást, de kihasználva a járványhelyzetet, a Bolyainak előnye is adódott ebből, hiszen ha sárga forgatókönyv szerint zajlik a tanítás, akkor az elemiseken kívül csak a végzősök járhatnak be az iskolába. Jelenleg hat osztályuk van előkészítőtől negyedikig, amelyek a hatos és hetes számú iskolában vannak elhelyezve, az összes többi a Bolyai épületébe jár, a végzősök pedig a felújított kollégiumi épületbe járnak, a C épületben jelenleg nincsenek osztályközösségek, hiszen sárga forgatókönyv érvényes Marosvásárhelyen.

Mátéfi István kifejtette,

még kérdéses, hogy hogyan tudják megoldani, ha zöld forgatókönyvre vált a város,

mert a legnagyobb gondot a Bolyai iskola számára a nagy létszámú osztályok jelentik. Az osztálytermek mérete nem engedi meg ugyanis azt, hogy 30-31 diákot elhelyezzenek, betartva köztük a megfelelő távolságot.