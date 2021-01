Feltehetően beázás miatt színeződtek el a nemrég felújított sóskúti diákszálló falai

Valamivel több, mint fél éve fejezte be a kivitelező a Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszálló felújítását, máris elszíneződtek külső falak, vélhetően az azokat érő nedvesség miatt. A polgármesteri hivatal csak akkor veszi át teljesen a munkálatot, ha az építő vállalat kijavítja a hibát.

Néhány hónap alatt elszíneződtek a frissen felújított falak • Fotó: Beliczay László

közel ötven szobával, konferenciateremmel, valamint modern konyhával és ebédlővel is rendelkezik a szálló.

Koncz hangsúlyozta, az említett hibákat leszámítva valóban huszonegyedik századi körülményeknek megfelelően újították fel az épületet, amelyet helyenként át is építettek, illetve bővítettek. Egyebek mellett

kérni fogják, hogy a kivitelező vizsgálja meg a helyzetet és javítsa is ki a – feltehetően – általa vétett hibát.

A korábbi városvezetés azért korszerűsíttette a meglehetősen lepukkant állapotban lévő diákszállót, hogy táborokat szervezhessenek gyerekek és fiatalok számára, így a mostani polgármester is ennek szeretne eleget tenni, amint ezt a járványügyi óvintézkedések lehetővé teszik. Rámutatott: egyelőre a koronavírus elleni oltásközpontnak rendezték be az épület alsó szintjét, amely hétfőtől meg is fog nyílni. „Büszkén mondhatom, hogy Hargita megye egyik legmegfelelőbb oltásközpontját alakíthattuk itt ki” – fogalmazott a polgármester.

Sóskúti fejlesztési tervek

Már az előző városvezetés elkészítette a terveket egy sóskúti wellnessközpont megépítésére, amelyet a fiatfalvi Sósárok gyógyhatású vizének felhasználásával működtetnének. A nagyjából 17 millió lej értékű terv megvalósítását a jelenlegi városvezetés is támogatja, egyelőre vizsgálják a lehetőségeket, hogy miként teremthetnék elő a szükséges anyagiakat.