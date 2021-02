Felszámolás helyett megmentenék a Monturist céget

Fordulat következett be Gyergyószentmiklós gyilkostói területeit hasznosító Monturist cég sorsának ügyében. Míg eddig az önkormányzati képviselő-testület egyhangúan a felszámolást támogatta, most az RMDSZ többség megmentené.

• Fotó: Gergely Imre

Tavaly volt egy döntése az önkormányzatnak a cég felszámolásáról, de azt nem követték konkrét lépések. Amint Csergő Tibor András polgármester a csütörtök délután tartott februári tanácsülésen ismertette, ő és a képviselő-testület nem javasolják a felszámolást, hanem úgy gondolják, meg kell menteni a céget.

Csergő kifejtette, a céget a közelgő turisztikai szezon előtt „gatyába kell rázni”, már csak azért is, mert ügyvezetőjének már korábban lejárt a mandátuma. Elmondta, konzultálta budapesti V. kerület polgármesterével (a magyar főváros szóban forgó kerülete a Monturist többségi tulajdonosa – szerk. megj.), aki jelezte, hajlandók felülbírálni a felszámolási szándékot. Az új elképzelés szerint Gyergyószentmiklós megvásárolná a budapestiek tulajdonrészét, továbbá a két százalékos tulajdonrésszel rendelkező, csődeljárás alatt álló GO Rt.-t is kivásárolná. A határozattal egy új, ideiglenes ügyvezető kinevezéséről is döntöttek. Török Csaba István a hivatalos beiktatásától számítva 6 hónapig vezeti majd a céget, azt követően pedig versenyvizsgát fognak kiírni a tisztségre.

Vitatott szakmaiság

Bajkó László, a POL képviselője – aki korábban tagja volt a gyilkostói állapotokat vizsgáló és erről részletes beszámolót készítő bizottságnak is – szerint szakmai érvek nem támasztják alá az új kezdeményezést, s leszögezte azt is, hogy

a testület szakbizottságai sem tudnak róla, hogy lett volna egy átfogó vizsgálat, ami a felszámolás helyett a cég megmentését indokolná.

Rámutatott, a polgármester és az új képviselő-testület javaslatába sem ő, sem az EMSZ-frakció tagjai nem voltak bevonva, tehát csakis az RMDSZ-es oldal javaslata ez. A cég megmentésének ötletével figyelmen kívül hagyják viszont annak a korábbi bizottságnak a következtetéseit, amelyben a korábbi testület minden frakciója képviseltette magát, és közösen állapították meg, hogy a cég felszámolása a város érdeke. Ez a mostani egy politikai döntés és nélkülözi a szakmaiságot – szögezte le.