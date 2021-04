Felsőfokú asszisztensképző szakot indít a Sapientia Csíkszeredában

Felsőfokú asszisztensképző szakot indít a jövőben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara, amely hatalmas előrelépést jelent a térség egészségügyi fejlesztésében. A képzés elindítását bejelentő pénteki sajtótájékoztatón a felsőoktatási intézmény további terveiről is szó esett.

• Fotó: Veres Nándor

Új lehetőségeket és új távlatokat nyit a Sapientia székelyföldi oktatási stratégiájának tekintetében a felsőfokú asszisztensképző elindítása Csíkszeredában – mondta köszöntőbeszédében Tonk Márton, a felsőoktatási intézmény rektora.

Mint fogalmazott, az egyetem, a kórház, illetve a megyei tanács együttműködése révén az utóbbi években egyre hangsúlyosabbá vált Csíkszeredában a magyar nyelvű felsőfokú nővérképzés elindítása, a feltételek megteremtésében pedig döntő rész vállal a magyarországi Semmelweis Egyetem is, azt vállalva, hogy első szakaszban székhelyen kívüli működési jogi formában fogadja be a képzést.

A két egyetem közötti megállapodás értelmében a felek arra törekednek, hogy a lehető leggyorsabban akkreditált szakként „telepítsék le” az ápolóképzést.

A rektor arról is szót ejtett, hogy a térség fejlődésében fontos szerepet kíván vállalni az egyetem, ezt bizonyítja, hogy nemrég Sepsiszentgyörgyön elindultak az önálló kar létrehozásához vezető folyamatok, továbbá egy nagyszabású campusépítési projekt is zajlik, illetve a Csíkszeredai Kar épületének megújulása is ennek része.

Az egyetem szakportfóliójának a további erősítése is szerepel a jövőbeli tervekben: a sepsiszentgyörgyi szakkínálat bővítése, a sport és edző, illetve képzőművészeti szakok indítása mellett Csíkszeredában a „téli sportok” tagozattal szélesítenék az egyetem kínálatát.

A felsőoktatási intézmény arra törekszik, hogy a sportszakhoz hasonlóan két pillérre, Csíkszeredára és Székelyudvarhelyre alapozza az indítandó ápolóképzést.