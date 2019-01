Felnőttek iskolapadban

Többnyire a munkahelykeresés vagy a gépjárművezetői engedély megszerzése motiválja azokat, akik felnőttként iratkoznak be az általános iskolába, mert korábban valamilyen okból kimaradtak, esetleg soha nem is jártak.

Írni tanulni. Második esély azoknak, akik gyerekkorukban elmulasztották • Fotó: Pál Árpád

Arra is van példa, hogy a bíróság által kiszabott büntetés egyik pontja szerint az illetőnek el kell kezdenie iskolába járni – mondta Sipos István Hargita megyei tanfelügyelő, akitől megtudtuk, hogy az érintettek sokszor az iskolák titkárságán érdeklődnek arról, miként tudnák befejezni a nyolc osztályt. „Az iskolákból hozzánk küldik, mi pedig a településnek vagy a körzetnek megfelelő tanintézménybe irányítjuk az érdeklődőket” – fogalmazott a tanfelügyelő. Hargita megyében Csíkszeredában, Maroshévízen, Csíkkarcfalván, Csíkkozmáson, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron működik a II. Esély elnevezésű program, amelynek keretében

általános iskolai oktatásban részesülhetnek azok a felnőttek, akiknek szükségük van arra, hogy elsajátítsák a betűvetést, számolást,

illetve megszerezzék a nyolc osztályos oklevelet, vagy szakmát is tanuljanak.

Ahogy Sipos István lapunknak elmondta, Hargita megye a II. Esély program résztvevőinek számát tekintve országos viszonylatban a középmezőnyben helyezkedik el. Vannak megyék, ahol 1600 a beiratkozottak száma, de van olyan is, ahol egyetlen érdekelt sem akadt. Ehhez képest a Hargita megyeieket érdekli a tanulás lehetősége, még ha nem is túl nagy számban: december 31-éig 83-an iratkoztak fel elemi oktatásra, és 80-an a felső tagozatra.

Azok, akik már hetedik-nyolcadikat járnak, szakmai képzésben is részesülnek – jegyezte meg a tanfelügyelő, hozzátéve, hogy

január végétől, február elejétől ismét lehet iratkozni,

akkor legalább száz jelentkezőre számítanak.

Felnőttként is megerőltető

Maros megyében is volna igény a tudás vagy az oklevél megszerzésére – tájékoztatott Koreck Mária. A Divers Egyesület igazgatója elmondta, Marosvásárhelyről leginkább a Hidegvölgyből és a Hegy utcából járnak a Friedrich Schiller Általános Iskolába, mintegy húsz személy, akiknek munkahelyszerzés érdekében van szükségük arra, hogy írni-olvasni, számolni tudjanak, illetve nyolc osztállyal rendelkezzenek.

A napi két óra szinte semmire sem elég

– teszi hozzá a civil szervezet vezetője, aki szerint olyasmikkel is tömik a tanulók fejét, aminek a továbbiakban úgysem veszik semmi hasznát.

A marosvásárhelyi 7-es számú általános iskolában elemi tagozat működik, ugyancsak a II. Esély program résztvevőinek. Hamarosan Marosszentgyörgyön is indul 1–4. osztályos képzés, ott a környékbeliekre számítanak, ahogyan Szászrégenben, Dicsőszentmártonban és Mezőbándon is.

Az iskolába járás felnőttként is megerőltető, általában nehezen veszik az akadályokat, egy-egy vizsga elég nehezen megy – fogalmazott Koreck Mária, hozzátéve, hogy tavaly Marosszentgyörgyön négyen végezték el a nyolcadik osztályt, de tanév végén matematikából és románból elvágták őket, és csak a pótvizsgán sikerült átmenniük. „Így fejezték be a 8. osztályt. Ezzel a legrosszabb szakiskolába iratkozhattak be, ahol nem számít a jegy, illetve a nyolcadikos vizsga eredménye” – mondta a hátrányos helyzetű közösségekkel foglalkozó civil szervezet vezetője.

Továbbtanulás esti tagozaton

Azok a felnőttek, akik érettségizni szeretnének, a nyáron érdeklődhetnek arról, hogy a gimnáziumok, szakközépiskolák milyen lehetőségeket nyújtanak az esti tagozaton történő továbbtanulásra. Hargita megyében Szentegyházán és Székelykeresztúron is működik esti tagozat a középiskolákban.

Marosvásárhelyen a faipari, autószerelői, valamint könnyűipari profilú Avram Iancu Szakközépiskolákban lehet tanulni 9., illetve 11. osztálytól. Mint Illés Ildikó Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes lapunknak elmondta, 11. osztályba főleg azok iratkoznak be, akik elvégezték a szakiskola 9. és 10. osztályát, de szeretnék folytatni tanulmányaikat és leérettségizni. Szovátán is működik esti tagozat, illetve jövő tanévtől Nyárádszeredában is tervezik elindítani.