Fellebbez az ügyészség Rádulyék perében, de kevés az újratárgyalás esélye

A vádat képviselő Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) fellebbezést nyújtott be a Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét felmentő elsőfokú ítélet ellen. Ráduly Róbert Kálmán ügyvédje szerint nem valószínű, hogy az ítélőtábla újratárgyalás céljából visszaküldi az ügycsomót az elsőfokú bíróságra.

A két elöljáró a Maros Megyei Törvényszék előtt. Még egy forduló következik. Archív • Fotó: Haáz Vince

Ráduly Róbert Kálmán polgármestert és Szőke Domokos alpolgármestert október 22-én mentette fel a Maros Megyei Törvényszék a DNA vádjai alól. A vádhatóság ezt követően fellebbezett, így másodfokon erről a Marosvásárhelyi Ítélőtábla fog dönteni – tájékoztatott érdeklődésünkre Milu Timoce.

Alapfokon ártatlannak mondta ki a bíróság Rádulyt és Szőkét A Maros Megyei Törvényszék első fokon minden vádpont alól felmentette Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét, Ráduly Róbert Kálmánt és Szőke Domokost az ellenük évek óta zajló büntetőperben. Az ítélet nem jogerős. A Maros Megyei Törvényszék első fokon minden vádpont alól felmentette Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét, Ráduly Róbert Kálmánt és Szőke Domokost az ellenük évek óta zajló büntetőperben. Az ítélet nem jogerős.

A polgármester védőügyvédje azt mondta, kíváncsi arra, miként fogják indokolni a fellebbezést, mert

a meglévő bizonyítékok alapján ez a lépés időpocsékolásnak látszik a DNA részéről.

Tőle tudjuk azt is, hogy az elsőfokú ítélet indoklása még nem ismert, a Maros Megyei Törvényszék ezt még nem továbbította a feleknek. Amikor ez megtörténik, az ügycsomót az ítélőtáblához küldik, és ott kitűzik a fellebbviteli tárgyalás időpontját.

Kevésbé valószínű a fordulat

Az elmúlt hetekben a másodfokon eljáró bíróság több per ügycsomóját visszaküldte újratárgyalásra az elsőfokú bírósághoz, mert ott korábban nem neveztek ki korrupciós ügyekre szakosodott bírói testületet, noha a törvény ezt előírja. Ez történt az első fokon szintén felmentett Mezei János volt gyergyószentmiklósi polgármester ügyével, de szintén emiatt kérik Borboly Csaba, Hargita megye önkormányzatának elnöke ügyvédei a perének tárgyalását vezető bíró kizárását.

HIRDETÉS

Kérdésünkre, hogy Ráduly és Szőke esetében is előfordulhat-e ez, az ügyvéd azt mondta, a szakosított bírók hiánya a Hargita Megyei Törvényszékre volt jellemző, és ismeretei szerint a Maros Megyei Törvényszéken nem áll fenn. Hozzátette, biztosat azonban ő sem tud. A polgármester és az alpolgármester perének tárgyalása ugyan a Hargita Megyei Törvényszéken kezdődött, de csak az előkészítő szakasz zajlott ott, és egy végleges ítélet is született, amelyet nem lehet megváltoztatni. A bírói vizsgálat és a bizonyítási eljárás már a Maros Megyei Törvényszéken történt, a per áthelyezése után – emlékeztetett Timoce, aki szerint kevésbé valószínű, hogy szóba kerül az újratárgyalás lehetősége.

Visszavert vádak



A DNA 2015-ben Ráduly Róbert Kálmánt háromrendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőke Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. A négy évig tartó bírósági eljárás során a tanúk cáfolták a vádakat, a per tárgyalását pedig a DNA kérésére azért helyezték át a Maros Megyei Törvényszékre, mert a vádhatóság fenntartásokat fogalmazott meg a Hargita Megyei Törvényszék bíráinak pártatlanságával kapcsolatban. Az elöljárók végig kitartottak ártatlanságuk mellett, és elutasították az ellenük felhozott vádakat.