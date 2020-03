Felhívás: lépjenek vissza a civil szervezetek a pályázástól a kórház megsegítése érdekében

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Fontos lenne, hogy minél kevesebben vegyenek részt a székelyudvarhelyi önkormányzat által meghirdetett pályázati kiírásokon, a városvezetés pedig fordítsa a városi kórház megsegítésére az így megspórolt összeget – fejtette ki portálunknak Balázs Attila, a Civilek az Örökségért Mozgalom vezetője.

Mint mondta, ők maguk is több pályázat leadását tervezték, de szeretnének ettől eltekinteni a közösségi felelősségvállalás jegyében. Hangsúlyozta, teljesen érthető, hogy

vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek a megmaradása függ a pályázástól, így a felhívás elsősorban nem rájuk vonatkozik, hanem azokra, akiknek nem annyira létfontosságú a támogatás.

Kijelentette, már az is segítség, ha a tervezettnél kevesebb összeget igényelnek a szervezetek.

Nem olyan egyszerű

A kezdeményezéssel kapcsolatban a Venczel Attila jegyző elmondta, jelenleg több helyi határozat is érvényben van a pályázati kiírásokkal kapcsolatban, amelyeket vissza kellene vonni ahhoz, hogy kivitelezhető legyen az említett kezdeményezés. Mindemellett, önkormányzati határozatokkal megpecsételt költségvetési módosításokra is szükség lenne. Amennyiben több civil szervezet is komolyan veszi a korábban említett felhívást, így pedig marad meg pénz a kérdéses költségvetési tételben, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy miként csoportosítsák azt át a városi kórház működésére szánt összegekhez. A meghosszabbított határidő miatt április végéig várja a pályázatokat a hivatal.