Felgyógyult súlyos sérüléseiből, miután Márton Áron püspökhöz imádkoztak érte

Egy súlyos balesetet szenvedő, majd csodával határos módon felépülő segédlelkész történetét dokumentálta Darvas-Kozma József csíkszeredai címzetes esperes a Márton Áron a mi „szent” püspökünk – Napló egy csodáról című könyvében. A kiadvány, amelyet először hétfőn mutattak be a csíkszeredai Millenniumi templomban, hozzájárulhat az erdélyi nagynevű püspök boldoggá avatási eljárásának elkezdéséhez.

Márton Áron püspök közbenjárásáért imádkoztak csodáért. Könyvben írták meg a balesetet szenvedett segédlelkész gyógyulását • Fotó: Gábos Albin

Tíz évvel ezelőtt Mihai Zoltán Lajos, az akkor 26 éves csíkszeredai segédlelkész súlyos közúti balesetet szenvedett Csíkszereda közelében, Csibánál, és a helyszínen kétszer kellett újraéleszteni. Többek között traumás agysérüléssel, többszörös agyi zúzódásokkal, kómás állapotban, és nyílt lábtöréssel szállították a csíkszeredai kórházba, ahol az orvosok a marosvásárhelyi szakorvosokkal együtt értékelték ki a komputertomográfiás (CT) vizsgálat eredményeit.

Az egyik marosvásárhelyi orvos az eredmények láttán ennyit mondott: Meghalni ne hozzák ide!

– osztotta meg Darvas Kozma József csíkszeredai esperes-plébános, aki a súlyosan sérült, majd csoda folytán felépülő segédlelkész esetét a Márton Áron a mi „szent” püspökünk – Napló egy csodáról című könyvében dokumentálta.

A fiatal papról ugyanis a romániai orvosok lemondtak, és annak ellenére, hogy úgy látták egy százaléknyi esélye van a túlélésre, egy budapesti kórházba szállították. „Gyulafehérváron az erdélyi Római Katolikus Püspökség ezer éves fennállását ünnepeltük számos külföldi és hazai vendég jelenlétében. Ekkor többek között Magyarország romániai nagykövetéhez, dr. Füzes Oszkárhoz fordultunk, valamint az orvosok segítségét is kértük, hiszen nekünk többet ér az, hogy egy papot megmentsünk, mint egy székesegyház építése” – fogalmazott a szerző. Hozzátette, segítségkérésük eredménnyel járt, megszületett a döntés, így a sérültet helikopterrel Budapestre szállították az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetbe. Három hétig élet-halál között lebegett, műtéteken esett át, majd csodával határos módon lassan mégis felépült. „A tisztelendő úr egyébként öt hónapra született, és mégis életben maradt, és a balesetekor is új életet kapott, pedig a szakorvosok azt mondták, életben maradására nincsen remény” – jegyezte meg az esperes.

Imahadjárat életéért

„November végén került ki a kórházból, meglátogatott engem és Márton Áron püspök sírjához is elment Gyulafehérvárra hálát adni. Ugyanis szülei Márton Áron püspök közbenjárását kérték a gyógyulásához, még a püspök képmását is a betegágya fölé helyezték” – mondta Darvas Kozma József. Hozzátette, hogy ugyanakkor nemcsak a szülők és a hozzátartozók, hanem a csíkszeredai plébánia is „imahadjáratot” indított a Csipkebokor levelezőlistán a püspökhöz fohászkodva égi közbenjárásért.