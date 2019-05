Félezren egy öreg csengettyűért

Volt nap, hogy egyszerre 35-en is dolgoztak a csengettyűn, összesen mintegy 500-an járultak hozzá a megújításához • Fotó: Gergely Imre

A kupola faanyagát és bádog borítását is teljesen cserélni kellett, illetve a tartógerendákból is többet. Ehhez segített, hogy felhasználhatták az orvosi rendelőnél nemrégiben szintén kalákában lebontott csűr faanyagát.

Az 1852-es évszám van feljegyezve a szárhegyi Csengettyű utca bejáratánál álló harangláb egyik oszlopára. Számos generációnak jelezte a szentmisék kezdetét, megszólalt az ünnepeken, és elkísérte a hangja az elhunytakat. Manapság már kevesebb az alkalom, amikor hallható a csengettyű hangja, de a helyiek most is szorosan ragaszkodnak az elődeik által állított építményhez.

Mindemellett azzal is szembesültek, hogy egyes elemek olyan munkamódszerekkel vannak elkészítve és összeillesztve, amelyek mára már feledésbe merültek,

a mai szakembereknek újra ki kellett találniuk, hogy az elődeik miként is dolgozhattak, és azt kellett leutánozniuk.

Amint Deák Tibor, a megmozdulás egyik szervezője elmondta, figyeltek arra, hogy minden szükséges munkafolyamatot képzett szakemberek irányítsanak, és nem fejetlenül „szöktek neki”. Kikérték Köllő Miklós műépítész szakvéleményét, és az ő útmutatásai szerint történt e lehető legpontosabb rekonstrukció.

Időkapszula a múltból és a jelenből a jövő számára

A bontás során előkerült egy cipőkrémes doboz, amelyben egy papírlapot találtak, amelyen fel voltak sorolva azoknak a nevei, akik 1980-ban, a legutóbbi nagyobb felújításban szerepet vállaltak. A mostaniak is elhelyeznek egy hasonló időkapszulát, de már felhasználva a mai modernebb technikát is. Egy USB-adathordozó is belekerül, amelyen többek közt fényképek is lesznek a csengettyű jelenlegi felújításáról és egyéb tudnivalók a faluról, valamint a mostani kalákások felsorolása mellett visszakerül természetesen az 1980-as cipőkrémes doboz tartalma is. Belekerül még egy kis koszorú, amelyet Csíksomlyóról hozott egy idős szárhegyi – mondta el Gál-Pál László.