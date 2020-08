Felére csökkent a Marosvásárhelyről Budapestre repülő járatok száma

Járatritkítás. Budapestről már csak heti háromszor indulnak repülőgépek Marosvásárhelyre • Fotó: Haáz Vince

Augusztus 3-ától, hétfőtől az eddigi heti hétről háromra korlátozta a Marosvásárhely–Budapest–Marosvásárhely közötti menetrend szerinti járatait a WizzAir légitársaság. Mint Peti Andrástól, a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér igazgatójától megtudtuk, a július 15-étől Magyarország által bevezetett szigorítások miatt az utaslétszám jelentősen lecsökkent, ezért csökkentette járatai számát is a légitársaság. Így augusztus 3-tól szerdán, pénteken és vasárnap lehet Marosvásárhelyről Budapestre és onnan vissza repülni. A jelenlegi rendelkezések szerint

a magyar fővárosba utazók Budapesten kötelesek felmutatni két negatív PCR-koronavírustesztet, amit az elmúlt öt nap alatt készítettek, ezek hiányában kötelesek kéthetes lakhelyi karanténba vonulni.

Mint ismert, a nagy népszerűségnek örvendő napi Marosvásárhely–Budapest közötti repülőgépjáratokat idén március 25-étől törölték a koronavírus járvány miatt. Május elsejétől újraindították a járatokat, akkor heti négy alkalommal lehetett repülni Marosvásárhelyről a magyar fővárosba. Július elsejétől visszavezették a napi járatokat, amelyek az újabb korlátozásokig „telt házasak” voltak.

Repülővel Törökországba

Peti András ugyanakkor beszámolt arról is, hogy a turisztikai társaságok bejelentése alapján augusztus 13-ától Marosvásárhelyről is újraindulnak az antalyai (török tengerpart) charterjáratok. A heti egy alkalommal induló járatokon kizárólag az előzőleg lefoglalt turisztikai csomagok tulajdonosai utazhatnak. Tavaly ezek a charterjáratok nagy népszerűségnek örvendtek, és idén nyáron már júniustól kellett volna közlekedjenek. Az igazgató kihangsúlyozta, mivel szinte naponta változnak a járványügyi intézkedések, az utasoknak követniük kell a turisztikai ügynökségek és a célpont országok hivatalos tájékoztatóit.

Több beruházás is zajlik

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy Maros Megye Tanácsa múlt heti ülésén a Transilvania repülőtér tevékenységét érintő több határozatot is elfogadtak, így a közeljövőben több munkálatnak is nekifognak. Többek között kibővítik a repülőgép-parkoló jelzőberendezését és kiépítik az esővíz-elvezető rendszert is. Ki fogják cserélni a repülőtér hőközpontját, és megbíznak egy céget a repülőtér be nem épített területeinek karbantartására.

HIRDETÉS

Pályázatból szeretne egy tűzoltóautó-tározót építtetni a reptér vezetősége, mivel a légi kikötő működési engedélyének egyik feltétele, hogy 2021 végéig legyen egy ilyen állomás. A 9,2 millió lejes beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit elfogadták a megyei tanácsosok, most a reptér vezetősége az uniós és a hazai pályázati lehetőségeket keresi, hogy legyen anyagi fedezte a munkálatokra. Mint Peti Andrástól megtudtuk, az épület földszintjén három tűzoltóautó és két mentőautó kapna helyet, az emeleten személyzeti irodák lennének.