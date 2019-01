Felelevenítették és hazavitték a ditrói betlehemest

Emlékezet szerint legalább 25 éve nem adták elő Ditróban, de vasárnap, vízekerszt napján ismét bemutatták a valamikori „alszegi betlehemest”. Mint hajdanán, ezúttal is a nagytemplom volt a helyszíne a misztériumjátéknak, aminek elemei változatlanok maradtak és kellékei közül is több eredeti. Újdonság, hogy ezúttal nem Ditró alszegi részének lakói, hanem a gyergyószentmiklósi Munkás Szent József plébánia híveiből összeállt csapat mutatta be.

A vasárnap délelőtti szentmisét követően adták elő a betlehemest a ditrói templomban. A hívek közül csak az idősebbek emlékeztek az alszegiek hagyományára • Fotó: Pethő Melánia

Nem kellett tehát az eredeti szövegért, énekekért kutatni, az emlékezetből került papírra, így tanulták be az új szereplők. A próbafolyamat alatt a régi kellékek közül is előkerült jó pár. Ditrói családok őrizték a királyi korona vázát, egy huszárkardot, illetve a fából készített Betlehemet, ami az emlékek és következtetések szerint több mint 100 éves.

Hogy a frissen betanult játék hűen idézze a valamikori ditróit, a kellék és a jelmezek minden darabját igyekeztek a régiek szerint összeállítani.

Vencser Sándor, mint az utolsó ditrói betlemezésén, ezúttal is a király szerepét játszotta. Rajta kívül egy személy van még életben a valamikori alszegi betlehemezők közül – a ma is Ditróban élő Szőcs Mélik Géza szívesen tett eleget a felkérésnek, hogy részt vegyen a felújított betlehemesben. Ő, mint sok évvel ezelőtt, most is a király jobbján álló huszár szerepét játszotta.