Felekezeti óvodát avattak Gyergyószentmiklóson a magyar kormány támogatásával

Ez alkalomból Kovács Gergely érsek mutatott be ünnepi szentmisét.

Magyarország kormányát az ünnepségen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára képviselte, aki itt jelentette be, hogy Kovács Gergely érsek eredményesen tárgyalt Budapesten, és ennek köszönhetően

Ezek segítenek abban, hogy a gyerekek Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Horvátországban megőrizhessék magyarságukat, és ahol ezek a fejlesztések az egyházakon keresztül történtek, ott a kereszténység megőrzését is segítik. Az államtitkár rámutatott, ma a gyerekeket sokféle módon próbálják befolyásolni, megváltoztatni a gondolkodásukat, el akarják venni tőlük a hitet és erkölcsi tanításokat. A magyar kormány által folyósított támogatás és az azt megtöltő tartalom választ tud erre adni.

Az eseményen felszólalt még Barti Tihamér, az RMDSZ gyergyószéki szervezetének elnöke és Csergő Tibor András, Gyergyószentmiklós polgármestere, valamint Csibi Zsuzsánna, a Kós Károly iskolához tartozó óvoda igazgatója is.

Csibi Zsuzsannától megtudtuk, a most felavatott intézménybe 24 gyerek jár, ősztől szeretnének egy napközis csoportot is elindítani, de tipegő csoport indításán és alternatív oktatáson is gondolkodnak.

A népviseletbe öltözött gyerekek szavalatai után történt meg a szalagvágás, majd az érsek megszentelte az új óvodát.