Felborult autóból szabadítottak ki egy nőt Szépvízen

Három csíkcsomortáni portán öt báránnyal végzett a visszajáró medve

Három csíkcsomortáni portára is betört szerdára virradóra az a fiatal medve, amely az elmúlt időszakban többször is pusztítást végzett a szomszédos Csíkpálfalván. Ezúttal öt bárányt pusztított el, a lakókat a Ro-Alert mobiltelefonos riasztórendszeren keresztül is figyelmeztették a veszélyre.