Felavatták Bethlen Gábor szobrát Marosvásárhelyen

A Maros megyei önkormányzat elnöke, Péter Ferenc szerint nagyon fontos őrizni a múltat, a jelenben élni és dolgozni a jövőért – ez a szoboravatás ennek a jegyében történt. „Ahogy a fejedelem felismerte az Erdélyben élő népek összefogásának fontosságát, most is az összefogásban kell gondolkoznunk, így kell terveznünk.”

Ma, 2020. november 15-én Bethlen Gábor szobra előtt állunk egy olyan időszakban, amely az egész világot egy óriási kihívás elé állítja. Jogosan merül fel a kérdés, vajon egyedül vagyunk-e ebben a helyzetben? Nem, hiszen fontosak vagyunk egymásnak,

minden helyzetben számíthatunk egymásra, mi magyarok, magyarok Erdélyben, magyarok a Kárpát-medencében, magyarok a nagyvilágban.

Önök, mint eddig is, számíthatnak a magyar kormány támogató segítségére és együttérzésére, még akkor is, ha Magyarország is ádáz csatáját vívja a korral szemben. Nem hagyunk magára egyetlen magyar embert sem. 2015 óta november 15-e a fejedelem születésének és elhalálozásának napja, a magyar szórvány napja. A magyarság megmaradása tömbben és szórványban csak úgy garantálható, ha követjük a Bethlen Gábor által járt utat, közösségeinket megerősítjük az oktatásban, művelődésben, a gazdaságban, szem előtt tartva nemzetünk egységének fontosságát” – vallotta Potápi Árpád János, aki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében is gratulált Soós Zoltán polgármesternek, illetve csapatának, és arra biztatta az erdélyi magyarokat, hogy december 6-án is menjenek el szavazni. Az államtitkárt elkísérte az ünnepségre Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője is.