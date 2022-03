Felállványozták az első felújításra váró tömbházat

Az első állványok a 45E tömbházhoz kerültek, de a jövő héten két másik helyszínen, azaz a Bucsin negyedi 18-as és a Miron Cristea (Gimnázium) utcai 9–11-es tömbházainál is megtörténik a kezdő munkafázis, azaz az állványok felállítása. Ezt követően az ablakok cseréje következik (ahol ez szükséges).

A Virág negyedi 45E tömbháznál tartott sajtótájékoztatót Csergő Tibor polgármester pénteken, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban megtörténtek az egyeztetések a tömbház-hőszigetelési programban lehetőséget látó lakószövetségekkel. Bekérték mindegyikük részéről a kimutatásokat arra vonatkozóan, hogy mekkora összeget sikerült eddig összegyűjteniük a szükséges önrészhez, majd a kivitelező Fortat Hause céggel közösen döntöttek arról, hogy hol is induljon el a munka.

Ahol most a munka elindul, várják a lakástulajdonosoktól, hogy minél hamarabb összegyűjtsék a szükséges hozzájárulásukat, de már készülhetnek erre a Virág negyedi 43-as, a Bucsin negyedi 11-es és a Gyilkostó úti 5B tömbházban is, hiszen a következő fázisban ott folytatódik a munka.

A Virág negyedi 45E társasház egy kisebb épület a többi hőszigetelésre váróhoz képest, így itt az ütemterv szerint másfél hónap alatt végeznek is a munkások. Ezalatt az idő alatt az ablakok és a lépcsőház bejárati ajtójának cseréje mellett a külső falak, a tető és a pince mennyezetének szigetelése történik meg, illetve a lakók igénye alapján a lépcsőházi villanyhálózat korszerűsítésére is sor kerül. Napelemeket is felszerelnek, ami a lépcsőház világításához biztosítja majd az áramot.

A hőszigetelés program költségeit 60 százalékban uniós forrásokból fedezik, 15 százalék a város hozzájárulása és 25 százalékot kell előteremtenie a lakóknak.