Fekete pont: nem csoda, hogy „megkukul” a gyermek ebben az oktatási rendszerben

a földön fekvés csak az elájult diákok „kiváltsága”, akiket gyorsan ki is emelnek a tömegből, és nemes egyszerűséggel egymásnak támasztják őket az árnyékban egy padon, miközben falsul szól a Szózat a diákok és tanárok torkából.

Szimler Bálint, a Locarnói filmfesztiválon két kategóriában díjazott filmje (különdíj a rendezésért és a legjobb színésznőnek járó elismerés a Juci nénit alakító Mészöly Annának) a gyerekek és a tanárok szemszögéből mutatja be a közoktatás jelenét, ami legtöbbször a szabályok kényszerű betartásáról és betartatásáról szól, ahol az iskolai kapus annyira szőrszálhasogató, hogy ha a kijárati ajtón jön be a gyerek, akkor visszaküldi, hogy a bejáraton jöjjön be újra, és ahol egy törött ablak kicserélése megoldhatatlan akadálynak bizonyul egy, az adminisztrációs feladatokkal megbízott technikatanár számára.