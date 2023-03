Fejszével is fenyegették már a helyi rendőröket Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi helyi rendőrség nagy hangsúlyt fektet munkatársai képzésére, ami nagyban segíti őket az embert próbáló helyzetek észszerű megoldásában. Az egység munkájának is köszönhetően az elmúlt évben visszaszorult a garázdaságok száma a városban, ugyanakkor tovább növelnék a biztonságot, mintegy háromszáz térfigyelő kamera felszerelésével – derült ki az intézmény beszámolójából.

Közlekedésrendészeti tevékenységük során nagy hangsúly fektetnek a gyalogosbiztonságra, ugyanakkor a forgalom gördülékenységére is. Ebbéli munkájuk során számos bűncselekményt észleltek: többek között ittas vezetést, hamis jogosítvánnyal történő közlekedést, baleset helyszínének elhagyását, jogosítvány nélküli vezetést. E téren több jegyzőkönyvet kellett kiállítsanak, mint az előző évben.

Szerinte a visszaesés az esetek egyre sikeresebb feltárásának – ebben sokat segítenek a térfigyelő kamerák –, ugyanakkor az erőteljesebb médiavisszhangnak is köszönhető.

aminek köszönhetően ugyanennyi parkolóhely szabadult fel. Az igazgató megjegyezte, a későbbiekben szeretnének együttműködni az önkormányzattal egy élhetőbb parkolási rendszer kialakításában.

Építkezésfelügyeleti részlegük 2022-ben 46 olyan esetet azonosított be, amelyek során nem váltottak ki építkezési engedélyt. Az ellenőrzéseik során észlelt építkezéssel kapcsolatos kihágások miatt 319 ezer lej értékben bírságoltak.

Fontos a képzés

Országos szinten is jó híre van a székelyudvarhelyi egységnek – magyarázta László –, hiszen több rendezvényen is pozitív példaként emelték ki a működésüket, valamint a munkatársak szakmai képzéseire fektetett hangsúlyt. Az igazgató lapunknak elmondta, nagyon fontosak az embereik számára biztosított kurzusok, hiszen ezzel javul a kommunikációs, illetve a helyzetmegoldással kapcsolatos készségük is.