Ezek a fejlesztések valósulhatnak meg Udvarhelyszéken a költségvetés-tervezetek elfogadása után

A költségvetésüknek valamivel kevesebb mint a felét költik fejlesztésekre az általunk megkérdezett udvarhelyszéki önkormányzatok, amelyek közt Szentábrahám, Szentegyháza, Székelykeresztúr és Homoródalmás is szerepel. Több esetben jövőbeli beruházások megtervezésére fordítanak pénzt, de elképzeléseik között jócskán szerepelnek konkrét építkezések is.

Szentegyháza úgynevezett bányai része. A kisváros idén 10,1 millió lejt költ fejlesztésekre • Fotó: Pinti Attila

A 6900 lakosú Szentegyháza idén – a tavalyról megmaradt 2,2 millió lejjel együtt – 22,1 millió lejből gazdálkodhat, ebből pedig mintegy 10,1 millió lejt fordítanak beruházásokra – tudtuk meg Lőrincz Csaba polgármestertől. Rámutatott, hamarosan befejeződik a városháza felújítása, a munkálat kifizetésére pedig nagyobb összeget kell fordítaniuk. A Mária út korszerűsítése is a végéhez közeledik, így erre is kell költsenek.

Nagyobb beruházásként még egy hatcsoportos napközi építése kezdődik el a városi piac közelében, miután elbontották a régi épületet.

Az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) megpályázott projekthez mintegy hárommillió lejt kell önrészként biztosítani. Pénzt kell fordítaniuk továbbá a Homoródfürdőre elképzelt wellnessközpont megterveztetésére is. Az új európai uniós pályázati ciklusban több támogatást is igényelnének, amihez megvalósíthatósági tanulmányok kellenek, így ezekre is különítettek el összegeket. Ezeken kívül parkolókat és zöldövezetet szeretnének kialakítani a Gábor Áron Művelődési Házzal szemben.

{P2}

Székelykeresztúri büdzsé

Összesen 26,3 millió lejes költségvetése van a 9650 lélekszámú Székelykeresztúrnak (ebbe beletartozik Fiatfalva és Betfalva), amelyből 10,2 millió lejt fordítanak fejlesztésekre – fejtettet ki lapunknak Koncz Hunor János polgármester. Az egyik legnagyobb beruházásuk a Dávid Ferenc utca kiépítése – ezért az Országos Vidékfejlesztési Programban pályázott a korábbi városvezetés –, ugyanakkor az azonos nevű negyedben parkosítást, parkolók és játszótér kialakítását valósítják meg. Pályázni szeretnének továbbá három tanintézmény energia-hatékonyságának növelése érdekében; ez nagymértékű felújítást jelentene. A betfalvi utcák modernizálására is szeretnének terveket készíttetni – ezekből legkevesebb hármat már idén rendbe tennének.

Székelykeresztúron a George Coșbuc utcában szeretnék korszerűsíteni az ivó- és szennyvízhálózatot, amelynek kivitelezése jövő évre várható. Terveket szeretnének készíteni a helyi kórház felújítására is, amire nagy szükség van a bentfekvő részleg üzemeltetése érdekében.

A település szemétgyűjtőpontjainak elkerítésére, bekamerázására szintén költeni fognak. Ezenkívül egy inkubátorház megvalósításáért is pályázni szeretnének. A polgármester azt is megjegyezte, hogy a folyó költségekből pénzt fordítanak a helyi rendőrség megalakítására is, amely beindítása után kezdésként három taggal fog üzemelni. Ha később szükségesnek látják, akkor új állásokat is meghirdetnek.

Homoródalmási tervek

Tikosi László homoródalmási polgármestert is felkerestük. Mint érdeklődésünkre kifejtette, a kevesebb, mint 1400 lakosú Homoród-menti kisközségben idén 3,9 millió lejes költségvetéssel dolgoznak, amihez még hozzáadható a tavalyi évben megspórolt 1,5 millió lej. Összesen 1,42 millió lejt fordítanak beruházásokra. Utóbbi részeként

befejezik a jó részt pályázati pénzből épülő öregotthont, amelynek munkálatait tavaly kezdték el, ugyanakkor a Szabók utcában folytatják az aszfaltozást.

Pénzt fordítanak az általános területrendezési terv (PUG) véglegesítésére, ugyanakkor egy modernebb térfigyelő rendszer kialakítására is, amely például lehetővé teszi, hogy a kamerák felvételein kivehetők legyenek az autók rendszámai. Tanulmányokat készítenek a községben lévő utcák leaszfaltozására, valamint a Vargyas-szorosnál lévő területek zonális rendezési tervére (PUZ) is költenek.

HIRDETÉS

Több pénzből gazdálkodnak

Az eddigieknél nagyobb, 5,7 millió lejes költségvetésből gazdálkodhat idén a 2500 lélekszámú, nyolc falvat összefogó Szentábrahám község önkormányzata, amelyből 2,6 millió lejt fordítanak beruházásokra – tudtuk meg Simó Dezső polgármestertől. Mint mondta,

a beruházásaik között szerepel egy napenergiás rendszer kialakítása a Solymosi Lázon lévő elszigetelt házak áramellátása érdekében.

Ennek megvalósításához korábban kormánypénzekért pályáztak. Firtosmartonosban ravatalozó építésbe fognak, Szentábrahámon pedig járdát építenek, ahogyan Csekefalván is. Utóbbi faluban ugyanakkor a kultúrotthont is korszerűsíteni fogják. Ezeken kívül egy nagyobb részt különítettek el a költségvetésben tervek elkészítésére: egyebek mellett szeretnék felújítani a Firtosmartonos és Énlaka közötti utat, illetve táborozási lehetőséggel elképzelt szabadidőparkot hoznának létre Firtosmartosban, akárcsak Gagyban. Utóbbi településen ugyanakkor az iskolát is teljesen felújítanák. Egy szentábrahámi napköziotthon kialakításának megtervezésére is különítettek el összeget, ugyanakkor egy egészségközpont kialakítására is, amihez korszerűsíteniük kell a régi orvosi lakást.