Faültetés a Föld napján

• Fotó: Szép Zoltán/FK Csíkszereda

Az FK Csíkszereda Nagyrét utcai parkolójának környékét választották a fiatalok, akiknek a szakmai stáb néhány tagja is besegített. A sportklub saját honlapján számolt be az eseményről; mint írják, a klub is fontosnak tartotta csatlakozni a világnaphoz, épp ezért 140 fagyalcsemetére esett a választásuk.