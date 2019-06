Fatelepet és energiafűz-ültetvényt hoznának létre Udvarhelyen

Területet vásárolnának, hogy ne az út mentén kelljen raktározni a kitermelt faanyagot • Fotó: Barabás Ákos

Két személy tulajdonában van az a Kerekerdő közelében lévő, Kánás-dűlőnek nevezett, 91 áras terület, amelyet meg szeretne vásárolni az önkormányzat, hogy faraktározó telepet hozhassanak létre – tudtuk meg a polgármesteri hivatal sajtóosztályától. Az intézménynek összesen 316 hektárnyi erdeje van a környéken, amelyből évente két-háromezer köbméter fát termel ki az időjárási viszonyok és egyéb tényezők függvényében.

A kitermelt mennyiséget rendszerint az út mellett kell raktározniuk, ez pedig sok kellemetlenséggel jár,

amit el lehetne kerülni a tárolótelep létrehozásával. Itt ugyanakkor külön lehetne választani az erdőből érkező tűzifát és műfát is.

„Így szervezett, szakszerű és esztétikus formában raktározódna a faanyag, az erdei utak környéke pedig nem lenne lerakat” – fogalmaznak a lapunknak megküldött önkormányzati válaszlevélben.

Jelenleg egy szakcég végzi a fatelep létrehozásához szükséges terület felértékelését, tényleges vásárlásra csak ezután kerülhet sor. A projekt kivitelezéséhez ugyanakkor megvalósíthatósági tanulmányra is szükség van. Az önkormányzat mind a vásárlásra, mind pedig a tanulmányra különített el pénzt a költségvetés tavaszi elfogadásakor, a konkrét megvalósítás viszont jövőre maradna.

Hasznossá tennék a parcellákat

Mezőgazdasági szempontból használhatatlanná vált egy, a víztisztító állomás közelében lévő 2,4 hektáros terület, amelynek földje eliszaposodott, ráadásul benőtte a nád – tudtuk meg a hivatal munkatársaitól. Mint közölték, erkölcsileg is fontosnak tartják az ingatlan környezetvédelmi és esztétikai szempontból történő rendezését, éppen ezért vásárolnák meg. A helyszínen még van 1,2 hektárnyi területe az önkormányzatnak, ahol energiafüzeket szeretnének ültetni, aminek érdekében már el is készítettek egy környezetvédelmi tanulmányt. A megvásárlásra váró ingatlanon is energiafűz-ültetvényt alakítanának ki.

A szóban forgó parcellának egyébként négy tulajdonosa van, akikkel már fel is vették a kapcsolatot a hivatal munkatársai. Ebben az esetben is a terület felértékelése van folyamatban, ugyanakkor korábban már elkülönítették a vásárláshoz szükséges pénzt a költségvetésben. Az intézmény munkatársai azt szeretnék, ha már idén ősszel elkezdhetnék az energiafüzek ültetését. „Az energiafűzből őrlemény készül majd, amelyet fűtőanyagként használhat fel a távhőszolgáltatást biztosító Urbana Rt.” – nyilatkozták lapunknak.

Újabb szavazás kell



Az önkormányzati képviselők már mindkét esetben támogatták a hivatal területvásárlási szándékát, ami ugyanakkor egyelőre csak az eljárás elindításához – felértékelések, tanulmányok készítése stb. – elegendő. A tényleges pénzköltés előtt újból voksolniuk kell a képviselő-testületi tagoknak.