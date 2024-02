Farsangi mulatsággal ünnepelték a szombatfalvi foglalkoztatóközpont létrejöttét

Januárban számoltunk be arról, hogy ugyan ünnepélyes átadó még nem volt, de a foglalkozások már zajlanak a négy év alatt nappali foglalkoztatóközponttá alakított szombatfalvi Népházban. Pénteken végül az ünnepélyes átadásra is sor került, az alkalom idejére zsúfolásig megtelt az épület legnagyobb terme.

a berendezési tárgyak beszerzése érdekében indított közbeszerzési eljárások miatt: voltak procedúrák, amelyeket többször is meg kellett ismételni. Végül tavaly késő ősszel sikerült lezárni a beruházást, azóta rendszeresen zajlanak a foglalkozások a megújult népházban, ahol

Az ünnepélyes megnyitóra péntek délután került sor, amikor farsangi műsort mutattak be az idősek. Az esemény hatalmas népszerűségnek örvendett, a terem zsúfolásig megtelt szépkorúakkal, akik mulattató előadásokat tekinthettek meg helybéli kortársaiktól, illetve a környező falvak szépkorú csoportjaitól.

Emellett ökumenikus istentisztelet is volt, ugyanakkor az eseményen részt vett Gálfi Árpád polgármester is, aki kiemelte, noha legjobb igyekezetük ellenére is elhúzódott a felújítás, örül neki, hogy végül megtelt élettel a szépen felújított Népház.

„Az épületnél és a berendezésnél is fontosabb az itt kialakuló közösség, és azok a tevékenységek, amelyeket önök igényelnek” – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy a programok a résztvevők igényei szerint alakulnak az új közösségi házban, úgy, hogy kellemesen teljen az idő, jól érezzék magukat és hasznos legyen az ottlétük.