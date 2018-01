Farsangi bál a hagyományápolás jegyében

• Fotó: Baricz Tamás Imola

– mondta Nagy Hajnal és György Erzsébet a bál kezdetén. A farsangi bál szervezői tartják azt a hagyományt is, hogy minden évben az összegyűlt pénzből a Szeretetkonyhát is segítik.

Ahogy vége van az egyik bálnak, kezdjük a következő szervezést. Idén úgy terveztük, hogy kosara van mindenkinek, de ajándékba is kapnak harapnivalót a résztevevők. Igyekszünk előadással, tombolasorsolással színesebbé tenni a rendezvényünket

Kosarasbált szerveztek ezúttal is szorgos asszonyok, az idei ünnepséget a hagyományápolás jegyében tervezték. A terem díszítésétől kezdve, a ruhák, a tombolatárgyak, a meghívott gyerekcsoport előadása is, mind-mind harmóniában volt a szombat esti mulatságban.

Az Erdélyi Népi Ízőrző Lovagrend is meghívott vendége volt a bálnak. Csíkszéki, udvarhelyszéki és gyergyószéki tagjai is együtt farsangoltak a nőegylet szervezte mulatságban a gyergyóiakkal. És ha már jelezték részvételüket, készültek is,

szárhegyi káposztából készítettek hagyományos szárhegyi töltött káposztát és udvarhelyszéki hagyományos recept alapján kürtőskalácsot

– tudtuk meg Jánossy Alíztól, a Erdélyi Népi Ízőrző Lovagrend nagymesterétől.