Farmot, kaszálókat öntött el a Kis-Homoród

Gondokat okozott a Homoród-mentén a gyors hóolvadás, de szerencsére nem hatolt be a lakóházakba a megáradt patak. Volt olyan település, ahol készültségben voltak az önkéntes tűzoltók az elmúlt napokban.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha megduzzadt ugyan a Kis-Homoród patak miután rövid idő alatt nagy mennyiségű hó olvadt el az elmúlt napokban, szerencsére nem voltak problémák a községben – számolt be lapunknak Godra Lehel oklándi polgármester. Hasonló helyzetről számolt be Tikosi László, homoródalmási községvezető is.